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Эксперт НАСА: «Если марсиане существуют, они выглядят, как макароны, а не как зеленые человечки» (фото)

Эксперт НАСА и ученый Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне Брюс Фуке заявил, что, марсиане, если они существуют, выглядят вовсе не как «зеленые человечки», какими их принято считать среди любителей фантастики. На самом деле жители Марса могут выглядеть, как… макароны.

Как пишет издание Daily Star, по мнению Фуке, следует обратить внимание на горные породы, которые выглядят, словно итальянская паста феттучинне. Такого рода породы на Земле формируют бактерии Sulfurihydrogenibium yellowstonense, способные выживать в жестких условиях, подобных марсианским. Они могут жить при экстремально высоких температурах, выдерживать воздействие ультрафиолетовых лучей, размножаться при крайне низком уровне кислорода, используя лишь серу и диоксид углерода в качестве источников энергии.

«Вместе эти особенности данных бактерий делают их первоочередными кандидатами для колонизации Марса и других планет», — считает Фуке.

Так это выглядит на Земле

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на 3D-принтере напечатали идеальный дом для жизни на Марсе.

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