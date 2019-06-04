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Женщина нашла пластического хирурга, который согласился «пришить» ей третью грудь (фото)
Жительница американского штата Флорида Джасмин ТриДевил (настоящее ее имя Алиша Хесслер) в 2014 году потрясла сеть своими фотографиями, на которых у нее были три молочные железы. Снимки произвели настоящий фурор. Американка уверяла, что все три ее груди — настоящие. Однако в конце концов ее вывел на чистую воду немецкий журналист, доказавший с помощью тепловизора, что одна из грудей — накладная.
После этого Джасмин призналась, что начала носить протез третьей груди — причем практически постоянно. 25-летняя девушка утверждает, что ей начал нравиться такой тип тела, который она находит «очень привлекательным и соблазнительным». «Я получаю гораздо больше мужского внимания, когда у меня третья грудь. Судя по всему, среднестатистический мужчина находит это интригующим», — говорит она.
А теперь, как пишет издание The Sun, Джасмин заявила, что нашла пластического хирурга из Майами, который согласился имплантировать ей дополнительную грудь, чтобы воплотить ее мечту в реальность. Большинство хирургов отказались выполнять столь рискованную операцию.
Джасмин собирает 50 тысяч долларов на то, чтобы обзавестись третьей грудью. Она также должна предоставить врачу справку от психиатра. По словам девушки, которая просит финансовой помощи у своих многочисленных онлайн-поклонников, хирург сначала вставит в середину груди специальные растягиватели ткани, а когда кожа растянется достаточно, вживит имплант.
Родственники американки не одобряют ее идею. Бойфренда в данный момент у нее нет, но, по словам ТриДевил, ее предыдущие кавалеры не имели ничего против особенностей ее внешности.
Трехгрудая женщина-мутант появляется в знаменитом фантастическом боевике 1990 года «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Ее «трехгрудость» была ручной работой специалистов по визуальным эффектам. Грудь была сделана из поролонового протеза, наполненного пузырями с водой и окрашенного в телесный цвет.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Неделе моды в Милане на подиум выпустили трехгрудых моделей.
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