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Умерла первая леди Израиля
Во вторник, 4 июня, в больнице Бейлинсон в городе Петах-Тиква скончалась супруга президента Израиля Нехама Ривлин. Она не дожила один день до своего 74-летия. Госпожа Ривлин болела легочным фиброзом. На протяжении многих лет ей приходилось использовать кислородный баллон, чтобы дышать.
9 марта 2019 года ей была проведена операция по пересадке легкого. Днем позже было сообщено, что Нехама отключена от аппарата искусственного жизнеобеспечения и дышит самостоятельно. Однако 20 марта пресс-служба президента Израиля Реувена Ривлина сообщила, что его жене потребовалась еще одна операция. Причина не уточнялась. Вечером 2 апреля Нехама была снова госпитализирована. Ее ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В связи с этим президент Ривлин прервал свою поездку в Канаду и в экстренном порядке вернулся домой…
Нехама Шульман (девичья фамилия) родилась 5 июня 1945 года в сельском поселении Херут. Это было еврейское поселение на тогдашней территории Палестины. Родители Нехамы приехали туда из Украины в рамках молодежной алии, поселились в мошаве и занялись сельским хозяйством. Отец Нехамы умер, когда она была еще ребенком. Мать смогла обеспечить обучение дочери в Еврейском университете в Иерусалиме. Нехама получила степень бакалавра в области зоологии и биотехнологий. Преподавала много лет в этом же университете.
В 1975 году она вышла замуж за Реувена Ривлина. Для него это был второй брак. Нехама родила троих детей. Она много сил и времени отдавала их воспитанию, а потом также заботливо относилась к семерым внукам.
Когда ее муж стал главой государства, госпожа Ривлин в качестве супруги президента занялась вопросами экологии и защиты прав женщин и детей. В 2016 году президент Израиля и его супруга побывали с официальным визитом в Украине. Они приняли участие в мероприятиях, посвященных 75-летию трагедии Бабьего Яра. «Я, дочь еврейского народа, рожденная Дророй и Менди, которые появились на свет на этой земле, хочу сказать, что сегодня с особой гордостью нахожусь здесь как супруга президента Израиля и как представитель лучшей страны в мире. Я считаю это победой. И своей, и всех тех, кто не дожил этого часа», — заявила Нехама Ривлин, обращаясь к депутатам Верховной Рады.
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