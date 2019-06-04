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17-летняя девушка умерла путем легальной эвтаназии, так как ее жизнь была «невыносима из-за депрессии» (фото)

17-летняя жительница Нидерландов Ноа Потховен из города Арнем ушла из жизни путем легальной эвтаназии. Сотрудники клиники умертвили подростка в ее собственном доме.

Ноа говорила, что ее жизнь невыносима из-за депрессии. В раннем детстве она пережила изнасилование, после чего так и не смогла полностью оправиться от полученной психической травмы. Это привело к депрессии, посттравматическому синдрому и анорексии. Как пишет издание Daily Mail, Ноа обратилась за помощью в специализированное лечебное заведение, помогающее людям добровольно умереть. В свое последнем посте в Instagram девочка попросила своих подписчиков не пытаться ее переубедить. «Любовь — это позволить уйти, в данном случае», — написала она.

Ранее Ноа опубликовала автобиографию о своих душевных переживаниях. Она говорила, что хотела тем самым помочь другим детям, пережившим подобное/

Эвтаназия легальна в Нидерландах с 2002 года.

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