- 17:04 Битва за Одесский медуниверситет: коллектив вуза обратился к Зеленскому
- 17:02 В Киеве полицейский со своим братом обстреляли мужчину из "травмата"
- 16:54 В России разгорелся скандал вокруг игры «Секс со Сталиным»: не обошлось без упоминания Украины
- 16:31 Убил и упаковал тело девушки в сумку: Украина выдала Польше опасного преступника
- 16:28 Под Харьковом толпа подростков зверски избила прохожего
- 16:26 Масштабный пожар на птицефабрике в Василькове сняли с высоты
- 16:15 17-летняя девушка умерла путем легальной эвтаназии, так как ее жизнь была «невыносима из-за депрессии»
- 16:04 62-летняя рабыня Изаура взбудоражила сеть пикантными фото
- 16:02 "Укрзалізниця" увеличила количество летних дополнительных поездов до 26: названы направления
- 16:01 Сделал вдох – пора жениться: в больнице им. Мечникова рассказал трогательную историю о спасенном бойце ВСУ
- 15:58 Аграрная партия назвала руководителя избирательной кампании
- 15:56 Курсанты из Донецка засветились на учениях в России
17-летняя девушка умерла путем легальной эвтаназии, так как ее жизнь была «невыносима из-за депрессии» (фото)
17-летняя жительница Нидерландов Ноа Потховен из города Арнем ушла из жизни путем легальной эвтаназии. Сотрудники клиники умертвили подростка в ее собственном доме.
Ноа говорила, что ее жизнь невыносима из-за депрессии. В раннем детстве она пережила изнасилование, после чего так и не смогла полностью оправиться от полученной психической травмы. Это привело к депрессии, посттравматическому синдрому и анорексии. Как пишет издание Daily Mail, Ноа обратилась за помощью в специализированное лечебное заведение, помогающее людям добровольно умереть. В свое последнем посте в Instagram девочка попросила своих подписчиков не пытаться ее переубедить. «Любовь — это позволить уйти, в данном случае», — написала она.
Ранее Ноа опубликовала автобиографию о своих душевных переживаниях. Она говорила, что хотела тем самым помочь другим детям, пережившим подобное/
Эвтаназия легальна в Нидерландах с 2002 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...