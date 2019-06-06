Мир

Стали известны подробности смерти 17-летней девушки из Нидерландов Ноа Потховен. Ранее сообщалось, что она ушла из жизни путем эвтаназии у себя дома, обратившись за помощью к врачам специализированной клинике. Поначалу руководство медицинского учреждения клиники отказывалось комментировать случившееся, ссылаясь на неприкосновенность частной жизни. Однако после поднявшейся в прессе шумихи представители клиники Levenseindekliniek в Гааге сообщили, что на самом деле медики не принимали активного участия в смерти девушки. Ноа добровольно уморила себя голодом и жаждой — делая это с разрешения и под контролем докторов. Родители и врачи согласились не прибегать к принудительному кормлению девушки. Но в клинику Потховен принять отказались. То есть в полной мере к эвтаназии ее случай отнести нельзя.

Как пишет Daily Mail, в соцсетях разгорелись споры, можно ли считать эвтаназией то, что врачи отказались спасать человека, который отказался от воды и еды. В то время, как по закону при эвтаназии применяется инъекция специальных препаратов.

Как писали «ФАКТЫ», Ноя в 14 лет стала жертвой изнасилования и не смогла справиться с сильнейшей депрессией после этого случая. Она успела опубликовать книгу о своих переживаниях. «По настоящему я уже давно не живая. Я выживаю, но даже это не вполне так. Я дышу, но больше не живу», — утверждала она.

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