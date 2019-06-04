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Шестикратный чемпион Испании установил на стадионе памятник слепому болельщику (фото, видео)
Испанский клуб «Валенсия» почтил память своего преданного болельщика Висенте Апарисио, который ушел из жизни два года назад. Руководство «летучих мышей», как называют клуб, распорядилось установить на домашнем стадионе клуба, «Месталье», памятник 94-летнему дедушке — именно на том месте, 164-м в 15 ряду центральной трибуны, на которое у Висенте был сезонный абонемент.
Uzun yıllar kombine sahibi olarak Valencia'nın maçlarına giden ve 50'li yaşlarda görme engelli olmasına rağmen atmosferi yaşamak için tribündeki yerini bırakmayan Vicente Aparicio'nun oturduğu koltuğa heykeli dikildi.— SKOR (@SozcuSkor) 4 июня 2019 г.
Примечательно, что Апарисио полностью ослеп в 1977-м, но это не помешало ему продолжать исправно посещать домашние матчи «летучих мышей». А для того, чтобы понимать, что происходит на поле, Висенте брал с собой на игры своего сына (на фото в заголовке).
Добавим, что по итогам завершившегося сезона в примере «Валенсия», шесть раз в истории становившаяся чемпионом Испании (последний — в 2004 году), а также выигрывавшая Кубок УЕФА и Кубок Кубков, заняла четвертое место, которое дает команде право второй год подряд сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов.
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