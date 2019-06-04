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Шикарная: Надя Дорофеева показала роскошную фигуру в купальнике (фото)
Популярная украинская певица, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, которая является обладательницей стройной соблазнительной фигуры, порадовала поклонников новым пикантным фото. Она опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в ярком бикини, демонстрируя во всей красе свое идеальное тело.
«Киев. Лето. Съемка», — лаконично подписала соблазнительное фото Надя. На нем она позирует на яхте. В кадре также видно Русановский мост.
Спустя несколько часов после публикации пост собрал более ста тысяч лайков и сотни комментариев с комплиментами.
«Шикарная, невероятная, бомбезная, сексуальная», «Очень красивая девушка, радуешь нас съемками», «Даже не хватает слов, чтобы описать твою невероятно красивую фигуру», «Море, фигура, красота», «Я вижу опасность и это прекрасно», «Лето только началось, а ты уже как шоколадка», «Каждая девочка хочет себе такую фигуру как у тебя», «Да когда ты все успеваешь? На отдых то время есть?», «Я уверенна, что будет нечто», — пишут поклонники под фото.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что свою роскошную фигуру в купальнике во время медового месяца показала и новоиспеченная жена Настя Каменских.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..