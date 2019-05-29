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- 15:39 Повезло Потапу: Каменских соблазняет фигурой в купальнике
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Повезло Потапу: Каменских соблазняет фигурой в купальнике (фото)
Молодые супруги Потап и Настя сразу же после свадьбы улетели на частном самолете в медовый месяц. Сладкая парочка отдыхает в элитном отеле в Кемере (Турция). Влюбленные делятся в сети пикантными пляжными фото, показывают себя на романтичных прогулках, а также делятся эксклюзивными фото с закрытой свадебной церемонии.
Не обошлось и без снимков сексапильной Насти в купальнике. Потап с удовольствием фотографирует фигуристую жену и хвастается новыми фото. «Повезло Потапу!» — считают поклонники Насти.
Также пара показала совместное фото на пляже. Потап и Настя вместе позируют на шезлонге.
«Как мало нужно для счастья! @kamenskux #honeymoon#happy#счастье», — написал под фото Потап.
Снимок вызвал шквал комментариев. Подписчики заметили оптическую иллюзию. При беглом просмотре фото кажется, что Потап лежит, «вытянув длинные стройные ноги».
«У Алексея стройные и бритые ножки? Нет, показалось», «Одно из двух: или Настя не побрила ногу, или Леша побрил», «Ой, как забавно сели», «Кажется, получился конфуз», — пишут комментаторы.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что еще одна звездная пара готовится к свадьба — Регина Тодоренко и Влад Топалов объявили о запланированном пышном торжестве.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!