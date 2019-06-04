В Киеве с фасада костела святого Николая рухнул огромный камень (фото)

Происшествия

На днях, придя на утреннюю службу, настоятель римско-католической парафии святого Николая в Киеве Андрей Рак, обнаружил у порога костела камень весом около 100 килограммов, упавший с фасада (на фото в заголовке). Отец Андрей говорит, что за почти пять лет, в течение которых он служит в этом храме, неоднократно сыпались фрагменты фасада, но столь большой камень рухнул впервые. А в Донецке боевики обстреляли мечеть: появились фото с места происшествия.

— Мы готова провести реставрацию храма святого Николая, однако, прежде чем браться за это, нужно, чтобы его вернули верующим, — говорит епископ ординарий Киево-Житомирской диецезии римско-католической церкви Виталий Кривицкий. — Храм у верующих отнял сталинский режим. Однако Украина уже 27 лет как независимое государство. За это время следовало вернуть костел общине. Власти уже 27 лет говорят, что некуда перевести Национальный дом органной и камерной музыки. Но что получается: все признают, что красть — преступление. А пользоваться краденным разве не преступление?

— Нам с немалым трудом удалось добиться от Министерства финансов и Министерства культуры Украины официальных данных о том, сколько средств потрачено на поддержание в порядке здания храма в период с 2014 по 2017 год, — рассказал настоятель делегатуры (управления) сообщества миссионеров-облатов Непорочной Девы Марии отец Павел Вишковский. — Оказалось, около 20 миллионов гривен. Это порядка 750 тысяч долларов. Сумма внушительная. Почему же фасады храма продолжают рушиться, несмотря на недавний ремонт? Складывается впечатление, что кому-то выгодно, чтобы ремонт никогда не заканчивался. Думаю, если бы сложить все средства, выделенные на реставрацию храма святого Николая за 27 лет, то хватило бы на возведения нового здания для Национального дома органной и камерной музыки.

— Тем временем наша община совершает богослужения в подвале храма, ведь в зале проводят репетиции музыканты, — констатирует настоятель римско-католической парафии святого Николая в Киеве отец Андрей Рак. — Только по большим христианским праздникам служба Божья проводится в зале.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пожар в соборе Парижской Богоматери, разрушивший храм, мог возникнуть из-за реставрационных работ. Как отметила заведующая Музеем истории Михайловского Златоверхого монастыря Наталья Селивачева, при Батые Михайловский собор удалось уберечь, а при большевиках — нет.

Фото предоставлено отцом Андреем РАКОМ

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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