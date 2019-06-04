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Юлия Тимошенко может возглавить список Аграрной партии, — СМИ
По данным источника в Аграрной партии, сейчас аграрии ведут переговоры с «Батьківщиной» об объединении и совместном походе на выборы. Об этом сообщил политический обозреватель Антон Кучухидзе.
Рабочая версия союза, со слов источника в АПУ, такова, что политические силы объединяются под вывеской Аграрной партии, а список возглавит Юлия Тимошенко.
«Потенциально это хороший союз, ибо локальные выборы в ОТГ здесь выигрывала „Батьківщина“, а Аграрная партия входила в тройку лидеров. Что это даст аграриям и Тимошенко? У них возрастут шансы потеснить Радикальную партию Ляшка с Центра Украины и забрать его голоса себе», — пишет Кучухидзе.
Накануне Аграрная партия заявила о решении участвовать в досрочных парламентских выборах. Руководителем избирательной кампании Аграрной партии стал Олег Корбан.
Ранее «Батьківщина» заявила, что будет участвовать в выборах совместно с партией «Основа» Таруты.
«Мы приветствуем, что голос Донбасса, сильный и профессиональный, будет звучать в политической партии „Батьківщина“. Мы и дальше будем привлекать к команде профессионалов», — сказал депутат ВР от «Батьківщини» Иван Крулько.
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