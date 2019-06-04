Происшествия

Дело о ДТП с Зайцевой и Дроновым в Харькове: выяснились новые детали

Харьковский апелляционный суд открыл апелляционное производство по жалобе адвоката Сергея Перепелицы. Тот возмутился тем, что полиция не нашла состава преступления в действиях экспертов Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса, проводивших автотехническую экспертизу в уголовном производстве, открытом по факту смертельного ДТП на улице Сумской с участием Геннадия Дронова и Елены Зайцевой.

Перепелица представляет интересы одного из фигурантов дела о ДТП — Геннадия Дронова

«После устранения недостатков в производство Харьковского апелляционного суда поступила апелляционная жалоба адвоката Сергея Перепелицы в интересах Геннадия Дронова. В настоящее время по апелляционной жалобе защитника Сергея Перепелицы открыто апелляционное производство», — сообщили в пресс-службе суда изданию ХарківTimes.

Напомним, ДТП случилось 18 октября 2017 года, а приговор был вынесен лишь в 2019 году. Защита Зайцевой подала апелляцию на приговор и просит заменить 10 лет тюрьмы на пять лет условно. Кроме того, она хочет, чтобы Дронов выплоатил большую часть присужденной жертвам компенсации. Свою жалобу на приговор подал и Геннадий Дронов.

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