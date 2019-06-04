Происшествия

Стало известно о серьезном ЧП с самолетом Киев-Таллин

В столице Эстонии Таллинне случилось ЧП с самолетом, выполнявшим рейс из Киева. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, самолет эстонской авиакомпании Nordica совершил аварийную посадку в 18:07 4 июня.

На его борту находился 31 пассажир и пять членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Уже установлена причина аварийной ситуации — разрушение покрышки шасси.

Из-за ЧП аэропорт пришлось временно закрыть на полчаса, сообщает Интерфакс-Украина.

Напомним, ранее в аэропорту Кривого Рога задержали рейс на Анталью из-за птицы, попавшей в турбину самолета.



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