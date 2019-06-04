- 21:23 Украина – Сербия: прогнозы букмекеров на матч отбора к Евро-2020
- 21:08 Шикарная: Надя Дорофеева показала роскошную фигуру в купальнике
- 20:57 Трассу Киев – Чоп залило клеем после ДТП: впечатляющие фото с места ЧП
- 20:56 «Черноморец» в первом матче за место в премьер-лиге не смог одолеть в Одессе сельскую команду
- 20:30 Стало известно о серьезном ЧП с самолетом Киев — Таллинн
- 20:16 В Киеве с 4 по 8 июня планово отключат воду: адреса
- 20:01 "Безнаказанность убивает": в Украине проходят протесты из-за убийства 5-летнего мальчика в Переяславе
- 19:56 Когда реальность страшнее вымысла: в сети сравнили кадры из сериала «Чернобыль» и документального фильма
- 19:42 На банкете в честь Трампа во дворце была предполагаемая «любовница» принца Уильяма, соперница Кейт Миддлтон
- 19:41 Живые черви: в сети показали фото отвратительной находки в еде из магазина в Донецке
- 19:35 Украина – Сербия: онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2020
- 19:21 Убийство ребенка в Переяславе: Аваков впервые прокомментировал трагедию
«Черноморец» в первом матче за место в премьер-лиге не смог одолеть в Одессе сельскую команду (видео)
Во вторник, 4 июня, во Львове и Одессе состоялись первые переходные матчи за право остаться в премьер-лиге, в которых 10-й и 11-й командам элитного дивизиона противостояли второй и третий коллективы первой лиги.
Чемпионат Украины. Переходные матчи
«Карпаты» (Львов) — «Волынь» (Луцк) — 0:0.
Противостояние двух представителей западного региона нашей страны на стадионе «Украина» имело особый подтекст. С одной стороны, главный тренер «Волыни» Андрей Тлумак, его помощники Андрей Сапуга и Владимир Марчук, а также футболисты Кожанов, Бартулович, Когут, Карпенко и Неплях в свое время защищали цвета «Карпат». С другой, исполняющий обязанности наставника «зелено-белых» Александр Чижевский родился в Луцке, а защитник команды Артем Федецкий — в Волынской области.
В итоге поединок, проходивший с преимуществом львовян, завершился без забитых мячей, и теперь все решится в Луцке.
«Черноморец» (Одесса) — «Колос» (Коваливка) — 0:0.
Одесский «Черноморец» благодаря победам в трех последних встречах регулярного сезона сумел избежать прямого вылета из премьер-лиги и принимал в матче плей-офф «Колос» — представителя села в Васильковском районе Киевской области. Отметим, что тренерский штаб команды из Коваливки возглавляет экс-футболист «Арсенала», «Днепра» и «Кривбасса» Руслан Костышин, а с вратарями работает бывший голкипер «Динамо», «Днепра» и сборной Украины Вячеслав Кернозенко, которому в день игры в Одессе исполнилось 43 года.
Игроки «Колоса» сделали все возможное, чтобы не испортить своему тренеру праздник, увезя из Южной Пальмиры «сухую» ничью.
Видеообзор первого тайма
Ответные матчи состоятся 8 июня в Луцке и Коваливке.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» обыграло «Александрию» и узнало соперников в отборе к Лиге чемпионов.
Фото ФК «Черноморец»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?