Спорт

«Черноморец» в первом матче за место в премьер-лиге не смог одолеть в Одессе сельскую команду (видео)

Во вторник, 4 июня, во Львове и Одессе состоялись первые переходные матчи за право остаться в премьер-лиге, в которых 10-й и 11-й командам элитного дивизиона противостояли второй и третий коллективы первой лиги.

Чемпионат Украины. Переходные матчи

«Карпаты» (Львов) — «Волынь» (Луцк) — 0:0.

Противостояние двух представителей западного региона нашей страны на стадионе «Украина» имело особый подтекст. С одной стороны, главный тренер «Волыни» Андрей Тлумак, его помощники Андрей Сапуга и Владимир Марчук, а также футболисты Кожанов, Бартулович, Когут, Карпенко и Неплях в свое время защищали цвета «Карпат». С другой, исполняющий обязанности наставника «зелено-белых» Александр Чижевский родился в Луцке, а защитник команды Артем Федецкий — в Волынской области.

В итоге поединок, проходивший с преимуществом львовян, завершился без забитых мячей, и теперь все решится в Луцке.

«Черноморец» (Одесса) — «Колос» (Коваливка) — 0:0.

Одесский «Черноморец» благодаря победам в трех последних встречах регулярного сезона сумел избежать прямого вылета из премьер-лиги и принимал в матче плей-офф «Колос» — представителя села в Васильковском районе Киевской области. Отметим, что тренерский штаб команды из Коваливки возглавляет экс-футболист «Арсенала», «Днепра» и «Кривбасса» Руслан Костышин, а с вратарями работает бывший голкипер «Динамо», «Днепра» и сборной Украины Вячеслав Кернозенко, которому в день игры в Одессе исполнилось 43 года.

Игроки «Колоса» сделали все возможное, чтобы не испортить своему тренеру праздник, увезя из Южной Пальмиры «сухую» ничью.

Видеообзор первого тайма

Ответные матчи состоятся 8 июня в Луцке и Коваливке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» обыграло «Александрию» и узнало соперников в отборе к Лиге чемпионов.

Фото ФК «Черноморец»



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