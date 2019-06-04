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Происшествия

Убийство 5-летнего ребенка: в Переяславе-Хмельницком здание полиции забросали петардами (фото, видео)

21:31 4 июня 2019 37
Акция в Переяславе
Инф. «ФАКТОВ»

Под отделением Национальной полиции в Переяславе-Хмельницком (Киевская область) прошла одна из самых громких в Украине акция «Безнаказанность убивает». Поводом стало убийство полицейскими Переяслава пятилетнего Кирилла Тлявова. В результате подрыва одной из петард пострадала журналистка, сообщает ТСН.

Как сообщили с места акции корреспонденты РБК-Украина, в акции приняли участие до сотни людей, которые скандировали «Полиция убила мальчика Кирилла». Большая часть из них прибыла из Киева.

В конце акции здание отделения забросали петардами и дымовыми шашками. Здание в это время находилось под охраной нескольких десятков полицейских особого назначения. Силу к протестующим они не применяли.

Тем временем жители Переяслава-Хмельницкого готовят собственную акцию протеста, которую анонсировали на утро 5 июня.

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали фото и видео с акции «Безнаказанность убивает», которая прошла во всех крупных городах Украины 4 июня.

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