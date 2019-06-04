В Одессе фанат «русского мира» избил женщину: делом занялась полиция

Происшествия

Полиция начала расследование жестокого избиения женщины в парке имени Горького в Одессе. Об этом сообщили в Малиновском отделе полиции.

«34-летняя женщина утверждает, что ее ударил неизвестный за то, что она вмешалась в его разговор. Оба участника конфликта были доставлены в отдел полиции», — утверждают полицейские.

Как уточнил и.о. начальника Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко, по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 («Умышленное легкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины.

«Заявительнице предложили пройти судебно-медицинскую экспертизу, от которой она отказалась. Если женщина изменит свое решение, в зависимости от результатов СМЭ, возможна переквалификация начатого производства», — подчеркнул Герасименко.

Личность нападавшего установлена.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Одессе обезвредили жестокую банду подростков-беспредельщиков, которая напала на 30-летнего сотрудника МАФа.

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