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В Одессе фанат «русского мира» избил женщину: делом занялась полиция
Полиция начала расследование жестокого избиения женщины в парке имени Горького в Одессе. Об этом сообщили в Малиновском отделе полиции.
«34-летняя женщина утверждает, что ее ударил неизвестный за то, что она вмешалась в его разговор. Оба участника конфликта были доставлены в отдел полиции», — утверждают полицейские.
Как уточнил и.о. начальника Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко, по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 («Умышленное легкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины.
«Заявительнице предложили пройти судебно-медицинскую экспертизу, от которой она отказалась. Если женщина изменит свое решение, в зависимости от результатов СМЭ, возможна переквалификация начатого производства», — подчеркнул Герасименко.
Личность нападавшего установлена.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Одессе обезвредили жестокую банду подростков-беспредельщиков, которая напала на 30-летнего сотрудника МАФа.
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