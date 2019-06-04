Происшествия

Голосеевский райсуд Киева арестовал на 60 суток двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области. Как сообщали «ФАКТЫ» 31 мая пьяные полицейские «развлекались» и выстрелили в ребенка, который вместе со старшим братиком и соседскими детьми гулял во дворе. За жизнь Кирилла врачи боролись двое суток, но 3 июня мальчик умер в больнице.

Несколько часов назад мама и бабушка Кирилла забрали тело мальчика из морга. Кирилла похоронят в Переяслав-Хмельницком 5 июня. За несколько часов до этого отцу погибшего мальчика стало плохо. Его госпитализировали.

Что касается полицейских, то один из них — патрульный из Переяслав-Хмельницкого отделения полиции в Киевской области. Учился на пасечника. В системе МВД с 1999 года, раньше работал в ГАИ. Сейчас ему 42 года. В 2015 году во время реформы МВД его увольняли из правоохранительных органов. Но вскоре он вернулся и стал командиром отделения роты особого назначения № 1 в Киеве. В секторе превенции водной полиции работает с марта 2018 года.

Второй полицейский работает в Главном управлении Нацполиции Киевской области в должности инспектора водной полиции. Ему 31 год, учился на слесаря. Пошел работать в ГАИ после службы в армии. Интересно, что в 2016 году его тоже увольняли из полиции за несоответствие. Но уже на следующий день он восстановился в должности по решению Окружного админсуда Киева.

Кто был вместе с полицейскими и кто именно стрелял

«ФАКТЫ» узнали подробности расследования резонансного дела, поговорив с адвокатом семьи погибшего ребенка Александром Щербиной. Ранее в интервью «ФАКТАМ» бабушка Кирилла Александра Тлявова рассказала, что, по словам очевидцев, вместе с полицейскими были еще два человека, один из которых является сыном одного из копов. Адвокат это подтвердил.

- Действительно их было четверо, — рассказал «ФАКТАМ» Александр Щербина. — И один из них — несовершеннолетний. Это сын одного из полицейских. Четвертый человек — их знакомый, он совершеннолетний. Он уже был допрошен в качестве свидетеля, участвовал в проведении следственного эксперимента. Он показывал, кто, как и где стрелял. Он говорит, что стреляли все четверо, в том числе и несовершеннолетний. Но нужно понимать, что он свидетель, а свидетели могут поменять показания. Но пока что он говорит именно так. Что касается двух подозреваемых, то они отказались от показаний, прикрывшись 63-й статьей Конституции.

— Люди, которые видели их в тот день в Переяславе, говорят, что они были сильно пьяны. Они так и не прошли освидетельствование?

— Нет. Они отказались от экспертизы на состояние алкогольного опьянения. Формально имели право. Но думаю, такое их поведение тоже позволяет сделать определенные выводы.

— Оружие, из которого стреляли в мальчика, так и не нашли?

— Нет, оружие не найдено. Его явно спрятали. Из свидетельских показаний следует, что оно было на крыльце дома. Но перед обыском внезапно исчезло. Не хочу ни на кого наговаривать, но нужно понимать, что полицейские проводили обыск у своих же коллег, и там могло быть все что угодно.

Есть ли свидетели убийства

- Сейчас идут процессуальные действия, — сказал «ФАКТАМ» Александр Щербина. — Насколько я знаю, на место происшествия выезжала следственная группа, члены которой опрашивали возможных свидетелей.

По поводу свидетелей бабушка Кирилла Александра Тлявова сказала «ФАКТАМ» следующее:

- Из окон нашего дома место, где все это произошло, практически не видно. Но кое-что видели люди, которые живут с другой стороны. Они рассказали, что там была компания из четырех человек. Двое тех самых полицейских и еще два человека. Стреляя в Кирюшу, они сидели в кустах — поэтому дети их и не видели. Ребята только услышали выстрел. Сначала подумали, что кто-то бросил петарду. Увидев, что Кирюша лежит на асфальте и у него из головы идет кровь, решили, что он, испугавшись, упал и разбил голову. Потом ребята вспомнили: когда Кирюша падал, его лицо уже было залито кровью…

А еще мне звонили люди, которые видели этих негодяев в ночь на 1 июня. Выстрелив в нашего ребенка, полицейские поехали развлекаться дальше. В три часа ночи люди видели, как они, в стельку пьяные буквально вываливались из машины. Начальник Переяслав-Хмельницкой полиции говорил мне, что они были настолько пьяными, что вообще ничего не соображали. Они признались, что стреляли. Но кто именно попал в ребенка, они якобы не поняли.

Что говорят в прокуратуре

Прокурор Владислав Волян после судебного заседания прокомментировал заявление адвокатов подозреваемых о том, что «умысла убить мальчика ни у кого не было».

- Стрелять, не видя цели — это уже умысел, — сказал Владислав Волян. — Защиту беспокоит то, что выстрел, который привел к смерти ребенка был один, а подозреваемых — двое. Но все же когда люди собрались вместе, заранее договорились провести время, и во время отдыха стреляли в густонаселенной части города, то это, несмотря на то, кто выстрелил, является групповым преступлением.

Прокурор подтвердил, что тест на наличие алкоголя в крови копы пройти отказались, поэтому медицинской экспертизы не было. А что касается оружия, то у полицейских, по словам прокурора, «было время на то, чтобы его скрыть».

Как уже сообщали «ФАКТЫ», сейчас полицейским грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или же пожизненное заключение. Также «ФАКТЫ» сообщали, что после смерти ребенка во всех крупных городах Украины прошли акции под названием «Безнаказанность убивает». В ходе такой акции в Переяслав-Хмельницком здание райотдела полиции забросали петардами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter