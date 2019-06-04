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На съемках нового фильма о Джеймсе Бонде прогремели взрывы: «возник полный хаос» (фото)
Съемки нового 25-го фильм «бондианы» продолжают преследовать неприятности. После того, как исполнитель главной роли Дэниел Крэйг получил серьезную травму ноги на Ямайке, в павильоне британской киностудии Pinewood был неудачно выполнен один из трюков. Прогремело три взрыва, которые планировалась контролированными, но в итоге серьезно повредили крышу и стену здания.
Как пишет The Sun, пострадал по меньшей мере один член съемочной группы, которого придавило обвалившимися панелями. Свидетели говорят, что после этого возник полный хаос. Работа над фильмом полностью остановлена.
Не сообщается, присутствовал ли в этот момент в студии Крэйг, который перенес операцию в прошлом месяце.
Ранее проект покинул режиссер Дэнни Боул, который поссорился с Дэниелом и продюсерами по поводу творческих вопросов — в частности, выбора кандидатуры на роль главного злодея. Сценарий фильма, съемки которого возглавил режиссер Кэри Фукунага, несколько раз переписывали. До сих пор еще не придумано название будущей картины.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Звезда «Богемской рапсодии» Рами Малек сыграет злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде.
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