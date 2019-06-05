Названа самая богатая женщина в мире музыки

Шоу-бизнес

Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна. С состоянием в $ 600 млн Рианна обошла богатейших певиц — Мадонну ($ 570 млн), Селин Дион ($ 450 млн) и Бейонсе ($ 400 млн).

По подсчетам Forbes, ежегодно Рианна зарабатывает около $ 40 млн. Основную часть дохода составляют рекламные контракты и коллаборации с модными брендами, принадлежащими компании LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton миллиардера Бернара Арно.

Кроме того, Рианне принадлежит косметическая марка Fenty Beauty — по данным Forbes, 15% компании принадлежат певице, 50% — LVMH. Кто контролирует оставшиеся 35% компании, не уточняется. За первый год продаж Fenty Beauty принесла Рианне € 570 млн. Разрекламировать косметику помог Instagram-аккаунт Рианны, на который подписан 71 млн человек, отмечает Forbes.

Также Рианна владеет линией нижнего белья Savage X Fenty (вместе с с группой компаний TechStyle Fashion) и зарабатывает миллионы долларов на выступлениях и альбомах.

Ранее Forbes сообщил, что американский рэпер Jay-Z, супруг певицы Бейонсе, стал первым хип-хоп артистом, состояние которого превысило отметку в один миллиард долларов. Основным его заработком также является не музыка, а доля в бренде шампанского Armand de Brignac Champagne в 310 миллионов долларов. Еще 220 миллионов долларов ему приносят инвестиции в различные компании.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», родившаяся на Барбадосе Робин Фенти, более известная как R’n’B и поп-исполнительница Рианна, стала чрезвычайным и полномочным послом этой страны. Такое сообщение опубликовала информационная служба правительства островного государства.

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