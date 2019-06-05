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В одном и том же отеле в течение пяти дней по загадочным причинам умерли трое туристов (фото)
В Доминиканской Республике в одном и том же отеле Bahia Principe города Ла-Романа в течение пяти дней умерли трое туристов из США. В предполагаемый день отъезда в номере были обнаружены тела пары из штата Мэриленд. 49-летняя Синтия Дэй и 63-летний Натаниэль Холмс были помолвлены и собирались пожениться в ближайшее время. Следов насилия обнаружено не было. Причиной смерти стали «нарушение дыхания и отек легких».
Cecтpa Синтии гoвopилa c ней по телефону незадолго до смерти влюбленных, и та рассказала, что они с Натаниэлем отлично проводят время.
Как сообщает Fox News, выяснилось, что за пять дней до смерти Холмса и Дэй, в этом отеле почти сразу же после приезда скончалась жительница Пенсильвании Миранда Шоп-Вернер. Как сообщает издание People, 41-летняя Миранда была в своем номере и пила напиток из мини-бара, когда вдруг внезапно потеряла сознание и вскоре умерла, несмотря на попытки супруга и медиков спасти ее жизнь. Миранда и ее муж Дэниел Вернер собирались отметить на курорте девятую годовщину своей свадьбы.
Сообщается, что непосредственной причиной смерти Миранды стали «нарушение дыхания и отек легких». «Это не может быть совпадением… Что-то происходит, и мы хотим узнать — что», — заявил Джей Макдональд, родственник Миранды.
Следователи ждут результатов токсикологической экспертизы.
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