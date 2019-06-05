Мир

В одном и том же отеле в течение пяти дней по загадочным причинам умерли трое туристов (фото)

В Доминиканской Республике в одном и том же отеле Bahia Principe города Ла-Романа в течение пяти дней умерли трое туристов из США. В предполагаемый день отъезда в номере были обнаружены тела пары из штата Мэриленд. 49-летняя Синтия Дэй и 63-летний Натаниэль Холмс были помолвлены и собирались пожениться в ближайшее время. Следов насилия обнаружено не было. Причиной смерти стали «нарушение дыхания и отек легких».

Cecтpa Синтии гoвopилa c ней по телефону незадолго до смерти влюбленных, и та рассказала, что они с Натаниэлем отлично проводят время.

Холмс и Дэй

Как сообщает Fox News, выяснилось, что за пять дней до смерти Холмса и Дэй, в этом отеле почти сразу же после приезда скончалась жительница Пенсильвании Миранда Шоп-Вернер. Как сообщает издание People, 41-летняя Миранда была в своем номере и пила напиток из мини-бара, когда вдруг внезапно потеряла сознание и вскоре умерла, несмотря на попытки супруга и медиков спасти ее жизнь. Миранда и ее муж Дэниел Вернер собирались отметить на курорте девятую годовщину своей свадьбы.

Сообщается, что непосредственной причиной смерти Миранды стали «нарушение дыхания и отек легких». «Это не может быть совпадением… Что-то происходит, и мы хотим узнать — что», — заявил Джей Макдональд, родственник Миранды.

Следователи ждут результатов токсикологической экспертизы.

Миранда с мужем

Ранее «ФАКТЫ» писали — Загадка отеля в Хургаде: два человека умерли, 100 заболели, 300 эвакуированы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter