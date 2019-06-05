Воровал иконы и продавал в Москву: на Житомирщине задержан серийный вор (фото)

Происшествия

Вернувшийся из России в Украину вор ограбил шесть храмов в Житомирской и Киевской областях и сбыл награбленное в Москву. Ранее сообщалось о краже из храма, расположенного на территории Киево-Печерской Лавры, иконы Георгия Победоносца.

Мужчину 1989 года рождения на «горячем» задержали полицейские в Житомирской области. Задержанный как раз совершил очередную кражу икон и церковной утвари из Храма Святого Архангела Михаила.

Как сообщает первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, последние три года задержанный жил в России. Еще в 2014 году в Харькове его осудили на 5 лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на 2 года за кражу денег из банкоматов.

«По возвращении в Киев переквалифицировался в „специалиста“ — грабителя церковной утвари, которую он сбывал в Москву. К этому „церковному профессионалу“ есть очень много вопросов: на его личном карточном счете с момента возвращения в Украину (конец 2018 года) за короткий срок накопился не один миллион гривен», — сообщает Вячеслав Аброськин.

Первый замглавы Нацполиции утверждает, что на сегодняшний день можно говорить о причастности задержанного к совершению краж из, как минимум, шести храмов, расположенных в Житомирской и Киевской областях.

«Кстати, он не унывает, говорит, что в нашей стране за преступления очень мягкое наказание, поэтому готов вносить за себя залог и жить дальше «правильно», — добавил Вячеслав Аброськин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Шевченковском районе столицы полицейские задержали ранее судимого злоумышленника, подозреваемого в серийных ограблениях школьников — согласно заявлениям родителей, он отнимал у детей мобильные телефоны



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