В Тернопольской области из-за ливней затопило село: видео последствий

Происшествия

Проливные ливни вызвали наводнения в Тернопольской области. В сеть попало видео масштабного наводнения в одном из сел области.

По сообщению Тернопольского областного центра по гидрометеорологии в городе и области 5 июня будут наблюдаться грозы, местами град.

Как сообщили в ГСЧС области в селе Соколов Бучацкого района в результате резкого поднятия уровня воды в местном ручье состоялось подтопления 8 зданий жилого назначения на территории 5 частных домохозяйств.

Также в селе Красеев и селе Гранитное Монастырского района в результате резкого поднятия уровня воды в р. Золотая Липа состоялось подтопления 16 зданий жилого назначения на территории 9 частных домохозяйств, а также состоялось подтопления ориентировочно 22 га частных сельхозугодий.

В селе Нагиряны Залещицкого района состоялось разрушения земляной насыпи частного пруда, в результате чего образовалась потенциальная угроза подтопления частных домохозяйств в селе Устечко Залещицкого района.

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

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