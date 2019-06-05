- 11:20 В Украине испытали мощный боевой модуль Serdar: фото и видео
- 11:14 Корреспондент "ФАКТОВ" Анна Волкова удостоена звания "Журналист года" в Украине
- 11:09 В Тернопольской области из-за ливней затопило село: видео последствий
- 10:59 HBO показал последний эпизод сериала "Чернобыль": что произошло в 5-й серии
- 10:52 «Ленинград» выпустил провокационный клип «i_$uss»
- 10:46 Медсестра издевалась над больными брошенными детьми: подробности ЧП в Краматорске
- 10:42 К силовому сценарию не готовы: ветеран АТО рассказал, как Украина может вернуть Донбасс
- 10:36 «Отсутствие частной тяги в жд-перевозках негативно влияет на энергетическую отрасль», — Всеукраинская энергетическая ассамблея
- 10:33 Состояние тяжелое: Бари Алибасов до сих пор в реанимации
- 10:30 Британец убил трехмесячного ребенка после того, как жена сказала, что он, «возможно», не его отец
- 10:28 Умер бывший президент УЕФА
- 10:24 Воровал иконы и продавал в Москву: на Житомирщине задержан серийный вор
В Тернопольской области из-за ливней затопило село: видео последствий
Проливные ливни вызвали наводнения в Тернопольской области. В сеть попало видео масштабного наводнения в одном из сел области.
По сообщению Тернопольского областного центра по гидрометеорологии в городе и области 5 июня будут наблюдаться грозы, местами град.
Как сообщили в ГСЧС области в селе Соколов Бучацкого района в результате резкого поднятия уровня воды в местном ручье состоялось подтопления 8 зданий жилого назначения на территории 5 частных домохозяйств.
Также в селе Красеев и селе Гранитное Монастырского района в результате резкого поднятия уровня воды в р. Золотая Липа состоялось подтопления 16 зданий жилого назначения на территории 9 частных домохозяйств, а также состоялось подтопления ориентировочно 22 га частных сельхозугодий.
В селе Нагиряны Залещицкого района состоялось разрушения земляной насыпи частного пруда, в результате чего образовалась потенциальная угроза подтопления частных домохозяйств в селе Устечко Залещицкого района.
Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!