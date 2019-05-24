Наводнение на западе Украины: Зеленский подписал важный указ

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Уточняется, что указ подписан с целью принятия неотложных мер по преодолению последствий чрезвычайной ситуации, вызванной стихийным бедствием на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей. В результате дождей и паводков в указанных регионах зафиксированы разрушения и повреждения жилых домов, транспортной инфраструктуры, систем энергообеспечения.

Согласно указу, Кабинет министров Украины должен безотлагательно обеспечить надлежащую координацию и взаимодействие центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам преодоления последствий ЧС, усиление контроля над реализацией мероприятий по их преодолению.

Правительству поручено решить в установленном порядке вопрос финансирования и обеспечения необходимыми ресурсами для осуществления мероприятий по ликвидации последствий паводков и нормализации обстановки на пострадавших территориях.

Кабмин вместе с Закарпатской и Ивано-Франковской ОГА должен обеспечить ликвидацию последствий ЧС, в том числе, проведение аварийно-спасательных, ремонтных, строительных работ для восстановления жилых домов, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, инженерных сооружений и коммуникаций, организовать проведение в полном объеме противопаводковых работ.

«Обеспечить население питьевой водой, необходимой медицинской помощью и медикаментами, предметами первой необходимости. Осуществлять оперативное, полное информирование населения об обстановке на пострадавших территориях и меры, предпринимаемые для преодоления последствий чрезвычайной ситуации и нормализации жизнедеятельности», — говорится в указе.

Органам местного самоуправления Закарпатской и Ивано-Франковской областей предложено решить в установленном порядке вопрос финансирования, предоставления необходимой помощи для преодоления последствий чрезвычайной ситуации на пострадавших территориях.

Также Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время наводнения в Закарпатье и Ивано-Франковской областях. В частности, глава государства передал слова поддержки семье школьника Сергея Церуша, погибшего в поселке Воловец Закарпатской области. Тело мальчика спасатели обнаружили в пятницу. Накануне он вышел посмотреть, как поднялась вода в реке Вича, и его понесло течение. «Я сам отец и понимаю, какое это горе для семьи. Сочувствую родителям», — сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, президент выразил соболезнования в связи с гибелью Бориса Когуч из Ивано-Франковской области. 20 мая 62-летний мужчина поскользнулся, расчищая канализацию к реке, упал в воду и исчез. Его тело нашли в Калуше, в реке Млинивка.

Напомним, что ранее глава государства имел разговор с руководителями областей, пострадавших от наводнения: исполняющим обязанности председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярославом Шумом, председателем Ивано-Франковской ОГА Олегом Гончаруком и председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», потоп в Закарпатье сняли с высоты птичьего полета, в Сеть попали ужасающие кадры последствий разгула стихии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter