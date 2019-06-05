Когда украинцы смогут рассчитываться е-гривней

Деньги

Похоже, в Украине таки появится собственная электронная денежная единица — е-гривня. Во всяком случае работа по ее созданию и внедрению идет полным ходом. Более того, в обращение даже был выпущен ограниченный объем электронной гривни. Стоит напомнить, что ранее директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблунивский, заявил, что не нужно путать электронную гривню с существующими криптовалютами и другими инструментами.

«Мы не говорим о криптовалюте, мы говорим о цифровой валюте центрального банка. Она может быть реализована на технологии как централизованного реестра, так децентрализованного. Это совершенно отдельный вопрос, решение которого следует из целевой модели для е-гривни, которая будет выбрана», — отметил Александр Яблунивский.

А теперь Национальный банк Украины опубликовал аналитическую записку по итогам пилотного проекта, в котором изучались возможности выпуска собственной цифровой валюты — е-гривни. В документе говорится, что в рамках проекта был проанализирован международный опыт, исследованы правовые аспекты, макроэкономический эффект и отработаны оптимальные варианты бизнес-модели обращения электронной гривни.

В рамках изучения технологии блокчейн в обращение был запущен определенный объем электронной гривни, операции с которой тестировались рабочими группами. В них входили представители Нацбанка, компаний-волонтеров, а также Всемирного банка, эксперты которого консультировали НБУ в рамках технической помощи.

В результате Нацбанк получил полезные выводы по выпуску собственной цифровой валюты, ключевые из которых:

е-гривня может рассматриваться как альтернатива имеющимся средствам и инструментам розничных платежей: наличным деньгам, платежным поручениям, платежным картам и электронным деньгам. Преимуществами е-гривни является простота использования, доступность, безопасность, так как погашение и расчеты гарантируются НБУ, а также скорость расчетов;

учитывая, что пилотный проект имел ограниченный перечень операций и круг пользователей, а также небольшое количество и объемы осуществленных транзакций, он не дал возможности полностью оценить привлекательность и потенциальный уровень интереса к е-гривне со стороны населения. Поэтому трудно прогнозировать, какое количество граждан Украины станет использовать электронную гривню в случае принятия решения о ее внедрении в национальном масштабе;

при внедрении е-гривни на платежном рынке Украины необходимо учитывать возможность введения других инновационных платежных инструментов, в частности «мгновенных» платежей и новых инструментов в рамках концепции Open Banking;

внедрение е-гривни невозможно без значительных инвестиций; потребуется также время на модернизацию платежной инфраструктуры и популяризацию электронной гривни как нового платежного инструмента для населения с учетом уже существующих привычек потребителей;

внедрение е-гривни возможно по одной из двух альтернативных моделей взаимодействия участников: централизованной или децентрализованной. Централизованная модель предполагает, что Национальный банк Украины является единоличным эмитентом е-гривни, а коммерческие участники рынка выполняют сервисные, агентские функции. В случае же децентрализованной модели банкам и небанковским финансовым учреждениям предоставлялось бы право выпуска е-гривни под контролем Нацбанка. Вместе с тем следует отметить, что е-гривня, выпущенная коммерческими участниками рынка, уже не будет подпадать под определение цифровой валюты центробанка, а будет по своим свойствам похожа на обычные электронные деньги;

технология распределенных реестров (DLT, блокчейн) может использоваться как платформа для выпуска и обращения электронной гривни. Однако основные преимущества этой технологии останутся незадействованными в случае применения централизованной модели выпуска е-гривни.

«Наше исследование дало нам не только практический опыт, но и поставило перед Национальным банком новые вопросы. Каким будет влияние этого инструмента на экосистему платежного рынка? Будет ли достаточный спрос на е-гривню со стороны пользователей, торговцев и участников рынка? Какая технология должна использоваться? Каким должен быть уровень анонимности транзакций с е-гривней? Сегодня точных ответов на эти вопросы не имеем не только мы, но и другие центробанки мира.

Поэтому Национальный банк продолжит изучать возможность выпуска е-гривни, учитывая полученные результаты проекта, современные потребности рынка и потенциальное развитие экономики. В рамках исследования мировых тенденций будет продолжено сотрудничество и обмен опытом с центральными банками других стран и международными финансовыми организациями по цифровым валютам. Вместе с участниками украинского платежного рынка будут и дальше прорабатываться целевые бизнес-модели использования е-гривни", — прокомментировал результаты пилотного проекта заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Холод.

В НБУ отметили, что возможность выпуска собственных цифровых валют и варианты их использования в последнее время активно исследуют многие центральные банки мира. В частности в Швеции, Канаде, Китае, Сингапуре, Англии, Норвегии и других странах. При этом формы и технологии цифровых валют центробанков зависят от конкретных потребностей. Но в любом случае во всем мире цифровая валюта сегодня рассматривается как новая, эволюционная форма денег центрального банка.

Стоит напомнить, что еще в прошлом году, решением Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны было поручено соответствующим органам власти создать рабочую группу (с участием представителей Нацбанка, Министерства финансов, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Службы безопасности, Национальной полиции, Государственной службы финансового мониторинга, Государственной фискальной службы и Государственной службы специальной связи и защиты информации) для разработки нормативно-правовых предложений, касающихся введения регулирования рынка криптовалют в Украине.



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