Полет с 19- го этажа: девятилетняя девочка выжила в сорвавшемся лифте (видео)

Мир

В сети появилось видео, снятое камерой наблюдения в лифте одного из высотных зданий в китайском городе Шэньчжэнь. Ролик был опубликован изданием AsiaOne. На нем видно, как из лифта на 19-м этаже выходит мальчик, а возвращавшаяся домой из школы девятилетняя девочка остается внутри. И в этот момент дисплей с кнопками управления гаснет и лифт начинает падать. Перепуганная школьница в панике пытается нажимать кнопки на панели, но лифт не реагирует на команды. Девочка пролетела в лифте 18 этажей. Кабина остановилась только на первом этаже, после чего ребенок в слезах из нее выбрался. Сообщается, что девочка пережила психологическую травму, но физически не пострадала.

Позже она рассказала, что пыталась применить знания, полученные в местном общественном музее безопасности: когда лифт выходит из строя и падает, следует нажать все кнопки сразу.

Ведется расследование инцидента. Сообщается, что это был уже не первый случай, когда жильцы этого дома сталкиваются с проблемами в работе лифта.

А несколькими днями ранее в Индии, в городе Вадодара, лифт обезглавил 48-летнюю женщину, которая пришла к себе на работу. Тело Сушили Вишвакарма нашли на четвертом этаже, а ее голову — на первом. Предполагают, что ее голову могло зажать лифтом из-за того, что в его створках запутались провода от наушников.

Ранее «ФАКТЫ» писали — В Днепре оборвался лифт с людьми: подробности и фото с места ЧП.

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