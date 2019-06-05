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Полет с 19- го этажа: девятилетняя девочка выжила в сорвавшемся лифте (видео)
В сети появилось видео, снятое камерой наблюдения в лифте одного из высотных зданий в китайском городе Шэньчжэнь. Ролик был опубликован изданием AsiaOne. На нем видно, как из лифта на 19-м этаже выходит мальчик, а возвращавшаяся домой из школы девятилетняя девочка остается внутри. И в этот момент дисплей с кнопками управления гаснет и лифт начинает падать. Перепуганная школьница в панике пытается нажимать кнопки на панели, но лифт не реагирует на команды. Девочка пролетела в лифте 18 этажей. Кабина остановилась только на первом этаже, после чего ребенок в слезах из нее выбрался. Сообщается, что девочка пережила психологическую травму, но физически не пострадала.
Позже она рассказала, что пыталась применить знания, полученные в местном общественном музее безопасности: когда лифт выходит из строя и падает, следует нажать все кнопки сразу.
Ведется расследование инцидента. Сообщается, что это был уже не первый случай, когда жильцы этого дома сталкиваются с проблемами в работе лифта.
А несколькими днями ранее в Индии, в городе Вадодара, лифт обезглавил 48-летнюю женщину, которая пришла к себе на работу. Тело Сушили Вишвакарма нашли на четвертом этаже, а ее голову — на первом. Предполагают, что ее голову могло зажать лифтом из-за того, что в его створках запутались провода от наушников.
Ранее «ФАКТЫ» писали — В Днепре оборвался лифт с людьми: подробности и фото с места ЧП.
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