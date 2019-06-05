Сенченко — политикам: Даже не пытайтесь торговать Крымом

Политика

Лидер гражданского движения «Сила права» Андрей Сенченко считает, что накануне выборов большинство политиков манипулируют темой возвращения Донбасса и Крыма, не понимая механизма установления мира без потери территорий. По мнению Сенченко, политики, которые готовы согласиться на потерю территорий, должны уйти.

«За прошедшую неделю многие поставили мне вопрос: „Что толкнуло тебя и „Силу права“ самостоятельно идти на выборы? Непомерные амбиции?“ Да, амбиции! Политики без амбиций — это либо „тряпки“, либо политические работники. Моя амбиция — вернуть Крым и Донбасс! Чем ближе к выборам, тем более рельефно проявляется неспособность большинства старых и новых политических партий, и их лидеров дать ответ на вопрос, как восстановить полноценный мир без территориальных и политических уступок агрессору. Практически все, кто вышел на эту „политическую ярмарку“, „обтекают“ тему войны и мира и изобретают откровенно лживые рецепты возвращения Донбасса. Проблема оккупированного Крыма бесстыдно переводится на следующие поколения. А вот мечты о реинкарнации „РосУкрЭнерго“ выходят на первый план. Для политических „коробейников“, которые откровенно или стыдливо приторговывают страной, есть несколько советов. Кто может, но не хочет отстаивать национальные интересы, лучше уйдите сами. Кто хочет, но не может, лучше не позорьтесь», — написал Сенченко в Facebook.

Бывший народный депутат Андрей Сенченко, экс-глава парламентерской следственной комиссии по расследованию Иловайской трагедии на днях заявил о своем выходе из партии «Батьківщина». Он намерен сосредоточится на самостоятельной политической карьере.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что общественное движение «Сила права» Андрея Сенченко планирует объединиться на парламентских выборах с движением Александра Данилюка «Спільна справа» для противодействия российскому реваншу. Движение Сенченко с 2014 года добивается признания международным сообществом России страной-агрессором. На сайте «Силы права» опубликованы многочисленные доказательства фактов российской военной агрессии.

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