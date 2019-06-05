Доллар и евро продолжают дорожать: когда это прекратится

Деньги

В Украине продолжают дорожать доллары и евро. В среду, 5 июня, Национальный банк увеличил официальный курс доллара на 26 копеек, до 27,21 грн, а евро — сразу на 45 копеек, до 30,59 грн. Это привело к подорожанию на наличном рынке. В среднем, доллар продают по 27,25 грн, а евро — по 30,67 грн. Но в банках можно найти доллары и дешевле 27 грн.

В то же время курсы основных валют на межбанковском валютном рынке пошли вниз. В частности, стоимость продажи доллара, по состоянию на 10:30 среды, 5 июня, снизилась на 9 копеек (до 27,06 грн) по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Курс продажи евро на межбанке также опустился на 7 копеек до 30,47 гривен за евро.

«После существенного роста курс будет корректироваться и находиться вблизи отметки 27 грн за доллар. В ходе недавнего визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский подтвердил курс страны на НАТО и сотрудничество с МВФ, в результате чего опасения на рынке стали заметно снижаться. Это будет способствовать стабилизации курса на уровне 27 грн за доллар. Кроме того, президент подтвердил намерения защищать интересы населения в вопросе с «Приватбанком» — соответственно, этот риск также снижается.

На наличном рынке в среду, 5 июня, курс уже находится ниже 27 грн за доллар, поэтому в ближайшее время ожидаем откат и на межбанковском валютном рынке", — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после довольно длительного укрепления в конце мая курс гривни резко обвалился, в связи возникшими опасениями, что Украина объявит дефолт, как предложил известный бизнесмен Игорь Коломойский, которого СМИ связывают с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом сам Зеленский опроверг утверждения о том, что Украина готовится объявить дефолт.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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