В Украине дорожают сигареты: сколько будет стоить пачка с 1 июля

Деньги

С 1 июля в Украине подорожают сигареты — ставка акцизного сбора на табачные изделия увеличится на 9%. Это уже второе повышение акциза в 2019 году. В январе акциз планово поднимали на 20%, сейчас его скорректировали на уровень инфляции.

По оценкам экспертов, цена пачки сигарет вырастет минимум на 2,2 грн. Правда, повышение цен будет не резким, так как розничные торговцы не имеют права взвинчивать цену на товар, закупленный до повышения акциза. Они смогут изменить ценники только после полной распродажи ранее приобретенного товара. А на это может уйти от одного до двух месяцев. Однако с учетом повышений акцизов в нынешнем году, пачка сигарет в подорожает на 6 грн по сравнению с прошлым годом.

Стоит напомнить, что наше государство уже давно взяло курс на постепенное увеличение налогообложения табачных изделий. В частности, при принятии государственного бюджета на прошлый год Верховная Рада внесла поправки в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году, предусматривающий увеличение акцизов на табачные изделия на 29,7 процента. Причем предусмотрено было постепенное повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий.

В 2018 году повышение акцизных ставок произошло на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16,7% за счет предыдущей индексации. Таким образом, в целом за год акцизы на табак выросли на 27,9%, а в последующие годы, вплоть до 2025 года, ежегодный рост должен составлять 20%. Плюс дополнительно акциз корректируется в зависимости от уровня инфляции.

Следовательно, уже с 2025 года доля акцизного обязательства в средневзвешенной розничной цене на сигареты должна достичь 60%, а сумма акцизного налога должна составлять не менее 90 евро за 1 тысячу сигарет. И если 90 евро — 60%, то общая стоимость сигарет может достичь 150 евро за тысячу штук, или же 3 евро за стандартную пачку. При нынешнем курсе валют это 90 гривен. Без учета девальвации гривни, которая может произойти до 2025 года. То есть пачка сигарет будет стоить точно не меньше 100 гривен.

Стоит отметить, что украинские парламентарии продолжают активную борьбу с курением. Сейчас в Верховной Раде зарегистрировано 17 законопроектов о табачных изделиях. Эти документы можно разделить на две группы: введение новых запретов и ограничений и дополнительные сборы, которые в итоге приведут к подорожанию табачных изделий.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине хотят запретить часть сигарет: кого это коснется и каковы причины.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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