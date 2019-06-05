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Москвы еще не было: в Крыму рассказали, как Россия присвоила себе частичку древней истории (фото)
В аннексированном Крыму оккупационная администрация навязываетм местным жителям перекрученное видение истории. Так, в частности, историю Киевской Руси подают как этап в истории России, несмотря на то, что более половины территории бывшей Руси сейчас находится в составе Украины, а обеих российских столиц (Москвы и Санкт-Петербурга) тогда еще не существовало.
Житель оккупированной Феодосии рассказал «ФАКТАМ» об одном интересном случае. Однажды он купил своей дочери в магазине канцелярских товаров тетрадь по истории.
«На обложке внутри тетради: Родословная древнерусских князей. И берет она свое начало с Рюрика (862−879), проходит через Олега, Ольгу, Владимира Великого, Ярослава Мудрого
Как писали «ФАКТЫ», оккупанты в Крыму продолжают ужесточать условия проживания для местного населения. Так, недавно они потребовали от жителей иметь при себе удостоверения личности во время морских прогулок.
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Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...