Украина

Москвы еще не было: в Крыму рассказали, как Россия присвоила себе частичку древней истории (фото)

В аннексированном Крыму оккупационная администрация навязываетм местным жителям перекрученное видение истории. Так, в частности, историю Киевской Руси подают как этап в истории России, несмотря на то, что более половины территории бывшей Руси сейчас находится в составе Украины, а обеих российских столиц (Москвы и Санкт-Петербурга) тогда еще не существовало.

Житель оккупированной Феодосии рассказал «ФАКТАМ» об одном интересном случае. Однажды он купил своей дочери в магазине канцелярских товаров тетрадь по истории.

«На обложке внутри тетради: Родословная древнерусских князей. И берет она свое начало с Рюрика (862−879), проходит через Олега, Ольгу, Владимира Великого, Ярослава Мудрого и т. д. Улавливаете к чему я. Русских и России еще не было, да что русских, их Москвы еще не было, а родословная их князей уже была. Это не Киевские князья, а древнерусские, исконно скрепные. К Украине, они не имеют никакого отношения», — рассказал крымчанин.

Как писали «ФАКТЫ», оккупанты в Крыму продолжают ужесточать условия проживания для местного населения. Так, недавно они потребовали от жителей иметь при себе удостоверения личности во время морских прогулок.

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