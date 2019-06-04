Украина

В оккупированном Крыму морские прогулки теперь невозможны без документов

Оккупанты в Крыму требуют от местных жителей иметь при себе удостоверения личности во время морских прогулок. Такое решение приняли в Федеральной службе безопасности, пишут российские СМИ.

«Всем лицам, управляющим судами (средствами) или находящимся на них в качестве пассажиров, при выходе в российскую акваторию (акваторию оккупированного Россией Крыма. — Авт.) необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, либо копию страниц такого документа, содержащего установочные данные гражданина и реквизиты документа (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), и предъявлять их по первому требованию (оккупантов. — Авт.)», — говорится в сообщении ФСБ.

Как писали «ФАКТЫ», в оккупированном Крыму все больше растет недовольство действиями оккупационной администрации. Так, недавно в Севастополе люди в знак протеста срывали флаги РФ и бросали на проезжую часть.

А главарь оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов неожиданно признал, что крупный российский бизнес не интересуется полуостровом даже после строительства Крымского моста. В начале оккупации захватчики обещали местному населению, что строительство моста поможет снизить цены на товары, ввозимые из Российской Федерации.

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