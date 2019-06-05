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Эксперты могут рисовать что угодно: журналистка указала на важный момент в деле Зайцевой и Дронова
По делу о масштабном ДТП в Харькове уже были осуждены двое водителей — Алена Зайцева и Геннадий Дронов, но так и не удается привлечь к ответственности экспертов за некомпетентность либо осознанно ложные выводы. Очередную попытку предпринял адвокат Дронова — он обжаловал в суде закрытие дела против экспертов.
Журналист Татьяна Доцяк, отслеживающая дело Зайцевой-Дронова, обратила внимание, что эксперты в суде так и не вычислить скорость «Лексуса», хотя у них было видео с камер наблюдения и информация из блока управления автомобиля. В дальнейшем эксперты продолжали удивлять «профессионализмом»: «Не вычислили границы перекрестка, рисовали авто Дронова то на границе перекрестка, то перед ним, на модельках авто показывали, где стоял Дронов на „Фольксвагене“. На модельках авто в 21 веке. Это те эксперты, которые допустили ошибки в экспертизе, и указали, что Дронов стартовал на желтый, а выехал на перекресток на красный».
Таким образом, закрыв дело против экспертов, им «развязали руки». «Эксперты могут рисовать что угодно, писать какие-угодно заключения, и мы не сможем подвергнуть сомнению их исследования, и не дай Бог, увидеть в них признаки преступления», — отмечает журналистка.
Доцяк говорит, что не помнит случаев, когда бы экспертов привлекли к ответственности. «Ведь тогда разрушится вся схема, и привлекать придется целую цепочку заинтересованных. Прокуроры и следователи могли бы в этом деле показать свою беспристрастность, на собственном примере доказать, что реформа работает. Но все как всегда», — констатирует журналист.
Напомним, после приговора подзащитному Геннадию Дронову адвокат Сергей Перепелица потребовал открыть уголовное производство против судебных экспертов по статье «введение в заблуждение суда или ложные выводы эксперта». Полиция проигнорировала заявление, дело открыли после вмешательства суда, но закрыли через три недели.
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