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В «Динамо» приняли решение по Хацкевичу (фото, видео)
В четверг, 6 июня, главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич подписал новый двухлетний контракт со столичным клубом и продолжит работу с командой.
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Напомним, что бывший игрок «бело-синих» был назначен на свой пост в июне 2017-го и за два года выиграл с командой Суперкубок Украины, а также дважды пробился в 1/8 финала Лиги Европы.
Под руководством специалиста динамовцы провели в еврокубках 28 матчей, в которых отпраздновали 12 побед, девять раз сыграли вничью и потерпели семь поражений (разница мячей — 41:39).
До возвращения в столичный клуб Александр Хацкевич тренировал минское «Динамо», сборную Украины (в качестве ассистента) и сборную Беларуси.
Напомним, что несколько дней назад киевское «Динамо» подписало контракт с первым в межсезонье новичком.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» согласился отпустить главного тренера Фонсеку в «Рому».
Фото ФК «Динамо»
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