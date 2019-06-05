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Партия «Оппозиционная платформа — За життя» лидирует в парламентских рейтингах
Институт анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой «Социопрогноз» опубликовал электоральные настроения украинцев
Партия Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За життя» лидирует в рейтинге политических сил, которые планируют участвовать в выборах в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют результаты социологических исследований, проведенных Институтом анализа и прогнозирования, а также аналитической группой «Социопрогноз».
Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, то 38,8 процента избирателей поддержали бы партию «Слуга народа» Владимира Зеленского. В то же время 12,4 процента избирателей готовы отдать свои голоса за партию «Оппозиционная платформа — За життя» Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука. На третьем месте — «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (Петр Порошенко и Юрий Луценко) с поддержкой 8,9 процента, на четвертом — «Батьківщина» Юлии Тимошенко — 8,3 процента.
«Реальные шансы получить представительство в Верховной Раде Украины на сегодня имеют семь партий», — сообщают авторы исследования.
По данным социсследования, не дотягивает до проходного барьера партия «Сила и честь» Игоря Смешко — 4,7 процента поддержки. Остальные партии на данный момент не преодолевают пятипроцентный барьер.
Социологический опрос 2000 респондентов проводился с 21 по 29 мая в 24 областях Украины и в Киеве. Сбор информации проходил посредством личного интервью (face-to-face) по месту проживания респондента. Погрешность выборки не превышает 2,2 процента.
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