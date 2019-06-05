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"Не может быть Европы без Украины": о чем говорил Зеленский с Туском и Могерини в Брюсселе
Саммит Украина — Европейский Союз состоится в Киеве 8 июля. Дату и место подтвердили на встрече в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск.
Также на встрече стороны обменялись своим видением будущих отношений Украины и европейского сообщества. «Не может быть Европы без Украины», — подтвердил свою позицию Туск. Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина в ЕС — это будет «смерть российского имперского проекта, мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве».
В ходе визита в Брюссель у Зеленского состоялась встреча с представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини. Стороны договорились усилить давление на РФ для освобождения украинских моряков и всех политических заключенных. Также обсуждались Минские договоренности и ситуация на временно оккупированной Россией территории Украины.
Ранее Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.
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