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Сейчас, когда чуть ли не из всех утюгов в адрес Петра Порошенко звучат обвинения и даже оскорбления (причем слово «барыга» — еще самое мягкое), когда многие напрочь забыли как обо всем хорошем, что произошло при его президентстве, так и о войне, навязанной нам агрессивным соседом, когда против него пачками возбуждают уголовные дела с подачи вернувшихся в страну топ-чиновников Януковича, писатель Дмитрий Быков не мог остаться в стороне. Российский интеллектуал, Быков в прессе и соцсетях размышляет на тему вины политиков.

«СУДИТЬ НЕЛЬЗЯ ПРОСТИТЬ

Против Порошенко возбуждаются уголовные дела, и это, по-моему, очень плохо. Но если бы дел не возбуждали, было бы ничуть не лучше, — пишет Быков. — Ситуация безнаказанности, как мы знаем, развращает власть, да и для народа не проходит бесследно. Как ни кинь — всяко получается рабство: либо страна сводит счеты с бывшим президентом, либо дает ему карт-бланш на любые действия. Не нарушить закон, находясь во власти, нельзя по определению, ибо она на то и власть, чтобы создавать новые законы. А получить пожизненную неприкосновенность — значит всего лишь оттянуть пружину: чего доброго, начнут туда-сюда таскать труп — то в пантеон, то из пантеона, примеры имеются.

Порошенко уже заявил на съезде своей «Европейской солидарности», что не боится никаких расследований: он взял ответственность перед страной в исключительно трудное время, вынужден был вести войну против восточных территорий — а на самом деле против весьма крупного, агрессивного и неадекватного соседа; дело о госизмене возбуждено по инициативе Портнова, бывшего заместителя руководителя администрации Януковича, то есть человека, скажем так, не совсем нейтрального. И это еще очень осторожная формулировка. Инкриминируются бывшему президенту и отмывание денег, и коррупция, и все эти дела возбуждены, и желающих свести с ним счеты будет еще немало — и в политике, и в бизнесе. Порошенко сегодня еще менее популярен, чем во время выборов, и отличить его подлинные вины от выдуманных становится все трудней: одни считают, что он спас Украину, другие — что погубил, а ждать суда истории никто не собирается.

По-моему, разрешить это противоречие несложно: сценарий вполне годится и для России. Бывшему президенту надо дать полный личный иммунитет, то есть гарантировать ему свободу, но это отнюдь не означает иммунитета от расследований. Судить бывшую власть можно и нужно — получать показания, выносить определения, но ни к чему не приговаривать. Думаю, и бывший президент, и его противники используют этот процесс с удовольствием: бывшая власть — для самооправдания, новая — для установления истины и исторической справедливости, как им кажется.

Бывшая власть сможет все рассказать (или скрыть), выслушать мнение современников — и свободно выйти из зала, чтобы дожидаться исполнения вынесенного всем нам смертного приговора с отсрочкой, о котором все мы осведомлены без всякого суда", — написал Дмитрий Быков в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что писатель Дмитрий Быков попал в больницу в тяжелом состоянии. Врачи подозревали инсульт, что потом не подтвердилось.

Позже сам Быков заявил, что причиной его госпитализации в Уфе было отравление.



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