Убийство ребенка под Киевом: жена подозреваемого обвинила в трагедии родителей мальчика

Происшествия

Родные полицейских, которых подозревают в смертельном ранении пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, сомневаются в виновности задержанных. Они настаивают, что еще нужно выяснить, как ребенок мог оказаться на месте трагедии и почему за ним не смотрели родители.

По подозрению в преступлении были арестованы лейтенант полиции Иван Приходько и старший сержант Владимир Петровец. Супруга Петровца Ольга считает мужа невиновным и уточнила обстоятельства его задержания. Ольга утверждает, что нетрезвым Петровец был ночью, в момент задержания, а не в то время, когда случилась трагедия. Перед тем, как поехать в лес, мужчины проводили время с собственными детьми.

«В обед отдали детей бабушкам и поехали на ту лужайку. Нетрезвым муж был на момент задержания, ночью. А мальчик был ранен еще днем. Стрелял мой муж или нет — этого я не знаю. Там ведь было еще несколько человек», — сказала Ольга газете «Сегодня».

Адвокат семьи погибшего ребенка подтвердил «ФАКТАМ», что возле места преступления очевидцы заметили четверых мужчин. Кроме двоих арестованных, присутствовал также несовершеннолетний сын одного из полицейских и общий знакомый компании. Четвертый фигурант дела сейчас является свидетелем и участвовал в проведении следственного эксперимента.

Напомним, пятилетний мальчик был ранен в голову 31 мая. Несколько дней нейрохирурги боролись за его жизнь. Ребенку были сделаны две операции, но 3 июня врачи констатировали смерть.

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