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В Одессе отправили за решетку насильника-убийцу бывшей одноклассницы
В Одессе суд приговорил к 15 годам лишения свободы 20-летнего жителя Одесчины, который два года назад изнасиловал и убил 17-летнюю девушку. Во время судебного разбирательства прокурор-обвинитель, сотрудник местной прокуратуры № 2, доказал вину злоумышленника в полном объеме. При этом обвиняемый свою вину не признал и не раскаялся.
Отмечается, что в 2017 году нетрезвый парень убирал мусор вблизи складской базы на территории Малиновского района города, когда увидел на улице 17-летнюю девушку и начал ее догонять. «Вблизи кустарников, между железнодорожными путями он, избивая жертву, преодолел ее сопротивление и стал насиловать. На этом злоумышленник не остановился — снял с жертвы золотые украшения, забрал ценное имущество и скрылся с места преступления», — говорится в материалах следствия.
Как сообщил один из свидетелей по делу, в тот трагический день он говорил со своей подругой по мобильному телефону и внезапно услышал ее крик. Связь сразу прервалась. На следующий день в лесополосе Малиновского района Одессы правоохранители обнаружили обнаженную девушку с признаками насильственной смерти.
По подозрению в изнасиловании и убийстве был задержан 18-летний знакомый погибшей — злоумышленник и жертва проживали по соседству в одном из сел Раздельнянского района Одесской области, учились в одной школе и работали вместе на складской базе. Он увидел бывшую одноклассницу, которая шла, разговаривая по мобильному телефону, догнал ее, несколько раз ударил черенком от лопаты и пустой бутылкой, затем изнасиловал. Девушка скончалась на месте.
Так совпало, что именно сейчас полиция задержала после трех лет розыска другого 20-летнего жителя Раздельнянского района. Он еще в 2016 году обокрал односельчанку. «Уже тогда парень имел проблемы с законом, — cообщили в Раздельнянском отделе полиции. - Кроме судимости за аналогичное преступление, совершенное еще в 14 лет, на рассмотрении суда находился обвинительный акт за незаконное завладение им транспортным средством… Молодого человека разыскали во Львове. Уверенный в том, что о нем уже все забыли, он арендовал жилье, подделал документы и поступил на работу».
Каково же было удивление беглеца, когда он увидел на пороге полицейских.
Злоумышленника задержали и вернули на Одесчину. Теперь ему придется отвечать перед законом сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.3 ст. 185 (кража), ч.1 ст. 393 (побег из-под стражи) и ч.1 ст. 358 (подделка документов).
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