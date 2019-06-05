Убийство ребенка в Переяславе: медиков проверят на сокрытие преступления

Происшествия

По делу об убийстве в Переяславе-Хмельницком пятилетнего мальчика проверят не только полицейских. Государственное бюро расследований намерено охватить проверками еще и медиков в больнице, куда после ЧП привезли пострадавшего ребенка.

Расследование будет проводиться по статье 396 Уголовного кодекса Украины — «умышленное сокрытие преступления». В рамках расследования будет проверено, когда было сделано рентген-исследование юному пациенту и квалифицированно ли была оказана помощь.

«Думаю, после проведения экспертизы мы поставим вопрос экспертам, и мы получим ответ, квалифицированно ли была оказана помощь, и повлияло ли это на дальнейшее состояние (пациента)», — приводит «Громадське» заявление директора ГБР Романа Трубы.

Напомним, после ранения в голову 31 мая пятилетний Кирилл провел несколько дней в коме и скончался 3 июня. 5 июня состоялись похороны. В деле фигурируют пятеро подозреваемых, задержаны двое сотрудников местной полиции. Пятой фигуранткой стала некая женщина, которая, как подозревают, спрятала орудие преступления.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter