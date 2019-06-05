Сборная Украины впервые за 10 лет выиграла мемориал Лобановского: видеообзор матча

Спорт

В среду, 5 июня, на столичном «Олимпийском» финишировал турнир памяти легендарного тренера Валерия Лобановского. В финальном матче мемориала молодежная сборная Украины, больше тайма играя в меньшинстве (на 37-й минуте рефери Евгений Арановский показал прямую красную карточку Козаку), обыграла трехкратного победителя турнира команду Израиля — 1:0 (Мудрик, 69) и впервые за 10 лет стала победителем ежегодных состязаний.

Украина: Билык, Милованов, Бабогло, Чеберко, Лебеденко (Стецьков, 60), Билошевский, Топалов (Леднев, 87), Козак, Алибеков (Быков, 46), Смирный (Мудрик, 60), Кожушко (Лунев, 65).

Кстати, последний раз наша «молодежка» побеждала на мемориале в 2009 году, после чего еще четырежды выходила в финал, но неизменно терпела неудачу («желто-синие» уступали в решающих встречах Узбекистану, Австрии, Словении и Финляндии).

Бронзовые медали мемориала Лобановского достались команде Болгарии, которая в поединке за третье место в серии послематчевых пенальти обыграла сборную Кипра — 5:4 (основное время — 0:0).

Напомним, что подопечные Руслана Ротаня осенью двумя матчами в Запорожье стартуют в отборочном цикле чемпионата Европы 2021 года. Шестого сентября наша «молодежка» сыграет на «Славутич Арене» с Финляндией, а 10 сентября — с Мальтой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская «молодежка» в полуфинале турнира памяти Лобановского разгромила киприотов.

Фото ffu.ua

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