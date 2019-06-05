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Самолет не мог приземлиться: стало известно о ЧП в аэропорту "Черновцы"
В аэропорту Черновцов не смог с первого раза приземлиться самолет — на взлетно-посадочную полосу (ВПП) выбежало животное. Лайнеру, прибывшему из турецкой Анталии, пришлось сделать два дополнительных круга, пока сотрудники аэропорта расчищали территорию. В отличие от похожих случаев, проблему быстро устранили в рабочем порядке.
Помеху на ВПП своевременно обнаружил авиадиспетчер. «Самолет из Турции не мог сесть на полосу из-за того, что там находилась животное. Это заметил авиадиспетчер, направил на полосу работников аэропорта, те отогнали животное, и самолет сел со второго захода», — рассказал черновицкому агентству АСС директор аэропорта Борис Морской.
По словам директора, такие моменты заранее отработаны, поскольку на территорию аэропорта могут проникнуть зайцы или лисы. Доставляют неприятности и беспризорные собаки, собирающиеся перед аэропортом. «У нас там есть несколько бездомных собак. Время от времени просим центр стерилизации забрать животных. Их забирают, но они снова у нас появляются. Вот проблема, которую нам предстоит решить, потому что это безопасность пассажиров и имидж нашего аэропорта», — отметил директор.
Напомним, животные и птицы в аэропорту нередко становятся причинами нештатных ситуаций с самолетами. Так, в Кривом Роге в аэропорту пришлось отложить рейс в Анталию из-за птицы.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!