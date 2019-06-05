Гендерное равенство: Порошенко рассказал, как формируется список «Европейской солидарности»

Политика

В списке партии «Европейская солидарность» будет много женщин — в полном соответствии с европейским принципом гендерного равенства. Это пообщает лидер политсилы Петр Порошенко.

«Европейская Солидарность — первая партия в Украине, которая берет на себя обязательство на практике реализовывать принципы равенства мужчин и женщин. Уже через несколько дней вы узнаете, сколько женщин в нашем списке. Уже сейчас могу сказать, что много», — заявил Порошенко.

Напомним, 24 мая на съезде партии было выбрано новое название для политсилы. «Блок Петра Порошенко «Солидарность» решил сменить название на «Европейскую солидарность». Также было выбрано руководство партии и приняты заявления о вступлении в ряды политической силы. Партия «ЕС» подтвердила, что будет участвовать в выборах в Раду.

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