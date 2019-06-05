Российский сухогруз нарушил морские границы Украины: что произошло

Происшествия

В территориальные воды Украины в Черном море зашло российское судно. Сухогруз Melita под российским флагом заметили поблизости от острова Тендровская коса (Херсонская область). Выявили отклонившееся от курса судно сотрудники морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Судно следовало из порта Астрахань в румынскую Констанцу и отклонилось от курса, углубившись в территориальные воды Украины на пять морских миль. Экипаж судна ссылался на штормовую погоду, бушевавшую к западу от Тарханкутского полуострова.

В ВМС Украины сообщили, что несмотря на формальные основания для задержания судна Melita (нарушение государственной границы Украины, выключена система AIS) было решено сухогруз и экипаж не арестовывать. Судно было направлено по безопасному маршруту в пункт назначения.

«Украина — цивилизованная европейская страна с верховенством права, в отличие от Российской Федерации», — заявили представители ВМС Украины, сравнивая ситуацию с захватом украинских моряков россиянами в Черном море 25 ноября 2018 года.

Напомним, ранее МИД Украины заявил, что намерен пересмотреть определение статуса Керченского пролива ради устранения помех для навигации.

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