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Происшествия

Российский сухогруз нарушил морские границы Украины: что произошло

20:46 5 июня 2019 76
сухогруз
Инф. «ФАКТОВ»

В территориальные воды Украины в Черном море зашло российское судно. Сухогруз Melita под российским флагом заметили поблизости от острова Тендровская коса (Херсонская область). Выявили отклонившееся от курса судно сотрудники морской охраны Госпогранслужбы Украины.

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Судно следовало из порта Астрахань в румынскую Констанцу и отклонилось от курса, углубившись в территориальные воды Украины на пять морских миль. Экипаж судна ссылался на штормовую погоду, бушевавшую к западу от Тарханкутского полуострова.

В ВМС Украины сообщили, что несмотря на формальные основания для задержания судна Melita (нарушение государственной границы Украины, выключена система AIS) было решено сухогруз и экипаж не арестовывать. Судно было направлено по безопасному маршруту в пункт назначения.

«Украина — цивилизованная европейская страна с верховенством права, в отличие от Российской Федерации», — заявили представители ВМС Украины, сравнивая ситуацию с захватом украинских моряков россиянами в Черном море 25 ноября 2018 года.

Напомним, ранее МИД Украины заявил, что намерен пересмотреть определение статуса Керченского пролива ради устранения помех для навигации.

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