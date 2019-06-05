Политика

У Зеленского ответили на обвинения в плагиате речи Порошенко

В администрации Владимира Зеленского объяснили случай с плагиатом. В речи Зеленского в Брюсселе 5 июня обнаружился целый абзац, дословно взятый из речи Петра Порошенко на съезде партии 31 мая. У Зеленского решили, что в плагиате виновны недобросовестные сотрудники МИД Украины.

«Предварительно установлено, что работники МИД Украины, готовившие тезисы для брифинга президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко», — говорится в заявлении администрации Зеленского.

У Зеленского расценили случившееся как «диверсию» и «сознательную провокацию». Администрация пообещала служебное расследование, а по его итогам — дисциплинарные санкции и кадровые решения.

Напомним, абзац, который дословно повторился в речи Зеленского, касался сотрудничества Украины и Евросоюза. «Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве», — говорилось в заявлении.

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