- 21:45 В центре Калуша 4-летняя девочка упала с моста вместе с перилами: детали и фото с места происшествия
- 21:24 Украина – Колумбия: где смотреть онлайн четвертьфинальный матч ЧМ-2019 в Польше
- 21:10 У Зеленского ответили на обвинения в плагиате речи Порошенко
- 21:06 Замужняя Настя Каменских топлес взбудоражила сеть
- 20:46 Российский сухогруз нарушил морские границы Украины: что произошло
- 20:40 Вознесение Господне: чего нельзя делать в этот день, а какие традиции стоит соблюсти
- 20:33 Племянница Софии Ротару попала в больницу в Барселоне
- 20:25 Гендерное равенство: Порошенко рассказал, как формируется список «Европейской солидарности»
- 20:01 Самолет не мог приземлиться: стало известно о ЧП в аэропорту "Черновцы"
- 19:56 На переговорах в Минске Кучма сделал неожиданное предложение по Донбассу
- 19:54 Сборная Украины впервые за 10 лет выиграла мемориал Лобановского: видеообзор матча
- 19:39 В этом году Cорочинская ярмарка пройдет в Одессе: народ недоволен
У Зеленского ответили на обвинения в плагиате речи Порошенко
В администрации Владимира Зеленского объяснили случай с плагиатом. В речи Зеленского в Брюсселе 5 июня обнаружился целый абзац, дословно взятый из речи Петра Порошенко на съезде партии 31 мая. У Зеленского решили, что в плагиате виновны недобросовестные сотрудники МИД Украины.
«Предварительно установлено, что работники МИД Украины, готовившие тезисы для брифинга президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко», — говорится в заявлении администрации Зеленского.
У Зеленского расценили случившееся как «диверсию» и «сознательную провокацию». Администрация пообещала служебное расследование, а по его итогам — дисциплинарные санкции и кадровые решения.
Напомним, абзац, который дословно повторился в речи Зеленского, касался сотрудничества Украины и Евросоюза. «Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве», — говорилось в заявлении.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...