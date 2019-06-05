Происшествия

В центре Калуша 4-летняя девочка упала с моста вместе с перилами: детали и фото с места происшествия

В городе Калуше Ивано-Франковской области четырехлетняя девочка упала с моста через реку Сивку. Инцидент случился вечером 4 июня в центре города. Ребенок прислонился к перилам моста, те оказались поврежденными. Девочка упала вниз под мост вместе с ограждением.

К счастью, высота была не большой. Но реальной проблемой стали обрушившиеся на девочку перила. Мама ребенка вместе с прохожими и остановившимися рядом водителями смогли вытащить девочку из-под упавших конструкций.

Пострадавшую госпитализировали в центральную районную больницу в Калуше. Врачи говорят, что у ребенка травмы ноги, гематома на лбу, но повезло избежать сотрясения мозга и серьезных повреждений органов. Девочку оставили в больнице для обследований.

Мост последний раз ремонтировался более десяти лет назад. В предприятии «Калушавтодор», отвечающем за объект, говорят, что каждый год периодически проверяли мостовые конструкции. И, скорее всего, перила упали из-за того, что прогнили элементы крепления. В данный момент устанавливаются новые несущие конструкции.

Напомним, ранее в западных областях из-за непогоды были разрушены несколько мостов. В воде оказались жилые дома, дворы, автомобильные дороги. Понадобилась эвакуация людей и транспорта, не сумевшего преодолеть водную преграду.

Фото vikna.if.ua, if.suspilne.media

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