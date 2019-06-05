Происшествия

Стало известно об увольнении полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка под Киевом

Двое полицейских из Переяслава-Хмельницкого, подозреваемые в смертельном ранении пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, уволены со службы. Приказ был подписан 3 июня.

Как сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало в эфире Громадське, увольнение со службы — это самое строгое из возможных дисциплинарных взысканий до завершения расследования.

Делом о смертельном ранении пятилетнего Кирилла Тлявова занимается Государственное бюро расследований. Двое полицейских арестованы. Кроме них в деле фигурируют еще трое человек — потенциальные свидетели происшествия, а также человек, который мог спрятать орудие убийства.

Согласно версии следствия, 31 мая пьяные полицейские «развлекались» в Переяславе-Хмельницком и стреляли по бутылкам. Одна из пуль попала в ребенка, игравшего неподалеку. После нескольких дней в коме пятилетний Кирилл умер в больнице.

Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов после случившегося подал в отставку.

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