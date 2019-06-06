Улицы превратились в каналы: появились фото и видео непогоды под Одессой

Происшествия

В ночь на 5 июня в результате сильного дождя с градом улицы города Балта Одесской области оказались затопленными. Об этом сообщает издание «Думская».

За считанные часы в райцентре выпала месячная норма осадков, есть случаи затопления зданий, утром на дорогах областного и государственного значения в районе местами невозможно было проехать из-за ила и мусора, кое-где не выдержавшие непогоды деревья проломили крыши домов.

«Еще ночью мы собрали штаб по чрезвычайным ситуациям. И как только прекратился дождь, на улицах начала работать техника. Работы продолжались весь день», — сообщил глава Балтской объединенной территориальной громады Сергей Мазур.

Также глава ОТГ добавил, что в течение дня расчищались от мусора и ила улицы и улочки, откачивалась вода из наиболее затопленных мест и частных домов. В селах своей техникой помогали фермеры. В то же время этом местные власти обратились к областным службам с просьбой оказать помощь в расчистке дорог государственного и областного значения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», проливные ливни вызвали наводнения в Тернопольской области. Так, в селе Соколов Бучацкого района в результате резкого поднятия уровня воды в местном ручье состоялось подтопления 8 зданий жилого назначения на территории 5 частных домохозяйств. Также в селе Красеев и селе Гранитное Монастырского района в результате резкого поднятия уровня воды в р. Золотая Липа состоялось подтопления 16 зданий жилого назначения на территории 9 частных домохозяйств, а также состоялось подтопления ориентировочно 22 га частных сельхозугодий. А в селе Нагиряны Залещицкого района состоялось разрушения земляной насыпи частного пруда, в результате чего образовалась потенциальная угроза подтопления частных домохозяйств в селе Устечко Залещицкого района.

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