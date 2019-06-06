Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта готовится к смене пола, — СМИ

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13-летняя Шайло, родная дочь Анжелины Джоли и Брэда Питта, с малых лет считала себя мальчиком. Она категорически отвергала одежду для девочек и предпочитала короткую стрижку. Об этом напоминает eg.ru со ссылкой на La Nacionю

«Она любит одеваться как мальчишка, она хочет быть мальчишкой, поэтому нам пришлось постричь ее, как братьев», — рассказывала актриса еще в далеком 2010-м.

А теперь, сообщает издание, Шайло принимает гормоны и готовится к смене пола.

Прием гормональных препаратов девочка-подросток начала год назад, когда ей было 12. Родители Шайло дали согласие на эту терапию.

«Ни Брэд, ни я не хотим указывать ей, как действовать или что чувствовать. Она должна найти свое место», — говорила ранее Анджелина.

Как известно, Шайло является первенцем Джоли и Питта, если говорить об их биологических детях. После развода актер продолжает видеться не только со старшей дочерью, но и с 17-летним Мэддоксом, 15-летним Паксом, 14-летней Захарой и 10-летними близнецами Ноксом и Вивьен.

Напомним, развод Джоли и Питта окончательно завершился лишь в этом году. Не так давно в прессе появились слухи об их примирении, однако приближенные к бывшей паре источники сообщили, что обе звезды никогда не воссоединятся.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Питт, согласно утверждению австралийского журнала Woman’s Day, Питт недоволен тем, что его дочь одевается и стрижется, как мальчик. Если мать поддерживает стремление Шайло к самовыражению, то Питту, который вырос в ультраконсервативной семье баптистов, не нравится ее желание наряжаться в одежду противоположного пола и он отказывается «принимать ее выбор гардероба». При этом Питт поддерживает борьбу за права сексуальных меньшинств и выступает за легализацию однополых браков.

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