6 июня 2019

6 июня в Америке, да и, пожалуй, во всём мире, считается днём рождения предмета обихода, без которого многие из нас своей жизни даже не представляют. В этот день в 1850 году американский промышленник Ливай Страусс (родившийся в Баварии в бедной еврейской семье и переехавший в США Лёб Штраус) произвёл на свет Божий первые в мире джинсы.

Два его старших брата, поселившихся в Штатах несколькими годами ранее, к тому времени уже успешно торговали тканями в Нью-Йорке. А Ливай всё ещё не мог найти себя. Кем он только не работал — и коммивояжёром, и производителем инструментов для фермеров… Узнав о том, что в связи с открытием в Калифорнии месторождений золота на Западное побережье США потянулись тысячи золотоискателей (среди которых немало было, кстати, и разорившихся фермеров), Ливай Страусс начал для них шить штаны из прочной английской парусины. Штаны эти были куда удобнее кожаных, которые поначалу использовались фермерами, ковбоями и золотоискателями. Они были толстые, из хлопка, их можно было стирать. К тому же, у них были три кармана — два спереди и один сзади. Ещё один маленький карманчик предназначался исключительно для монет.

Когда в 1853 году Ливай привёз огромную партию новеньких джинсов, произведённых уже в ''соавторстве'' с братьями, в Сан-Франциско, весь товар был раскуплен с корабля ещё до захода в порт! В том же году Страусс получил патент на пошив джинсов с металлическими заклёпками, что вызвало ажиотажный спрос на штаны, мгновенно ставшие модными. В первый же год их было продано больше 20 тысяч пар!

Сейчас джинсы носят практически все. Джинсы широкие и зауженные, классические пятикарманные и в стиле ''бэгги'' для рэперов, а также обтягивающие талию и зауженные к низу. Стоимостью в несколько тысяч долларов и повседневные за двадцатку. Об особой популярности джинсов говорит даже тот факт, что посвящённых им анекдотов стало со временем не меньше, чем анекдотов о Чапаеве и Петьке, а также о блондинках и тёщах. Ну, вот, к примеру, всего лишь несколько из них. Стоит на автобусной остановке девушка в невероятно узких джинсах. Таких узких, что проходивший мимо парень не удерживается и спрашивает:

- Ну, и как же в такие узкие джинсы можно залезть?!

- Только через ресторан, — невозмутимым тоном отвечает ему девушка.

Или ещё один.

- Вася, знаешь, я твои новые джинсы соседу отдала.

- Это в честь чего ещё, спрашивается?!

- Да они ведь всё равно тебе не нравятся.

_ Давай, Люся, тогда и маму твою соседу отдадим…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…