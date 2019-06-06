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"Друг Путина" взбунтовался: президент Чехии хочет объяснений от российского посла
Президент Чехии Милош Земан, до сих пор известный пророссийскими взглядами, неожиданно выступил против инициативы Кремля. К Земану вызван российский посол, чтобы объясняться по поводу нового российского законопроекта о ветеранах.
Недавно разработанный в РФ законопроект предлагает распространить статус ветеранов войны на участников оккупации Чехословакии в 1968 году. В Чехии эта инициатива была воспринята в штыки. 13 июня в Пражский Град вызван посол России Александр Змеевский.
Пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек выступил с заявлением, что Земан осуждает продвигаемый КПРФ законопроект и особенно формулировки, что якобы советские солдаты в 1968 году воспрепятствовали государственному перевороту в Чехословакии. Об этом сообщило Радио Прага.
До Земана российский законопроект раскритиковали в МИД Чехии и в чешском парламенте. Была еще раз подчеркнута противоправность оккупации Чехословакии 21 августа 1968 года войсками Варшавского договора и попытки оправдать оккупантов на уровне закона.
Напомним, в 2017 году президент Чехии предложил Украине самой легитимизировать российскую аннексию Крыма, а взамен получить от россиян финансовую или нефтегазовую компенсацию. В Украине сочли такое предложение циничным, а граждане Чехии писали в посольство, что не разделяют подобные взгляды своего президента.
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