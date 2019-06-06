"Друг Путина" взбунтовался: президент Чехии хочет объяснений от российского посла

Мир

Президент Чехии Милош Земан, до сих пор известный пророссийскими взглядами, неожиданно выступил против инициативы Кремля. К Земану вызван российский посол, чтобы объясняться по поводу нового российского законопроекта о ветеранах.

Недавно разработанный в РФ законопроект предлагает распространить статус ветеранов войны на участников оккупации Чехословакии в 1968 году. В Чехии эта инициатива была воспринята в штыки. 13 июня в Пражский Град вызван посол России Александр Змеевский.

Пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек выступил с заявлением, что Земан осуждает продвигаемый КПРФ законопроект и особенно формулировки, что якобы советские солдаты в 1968 году воспрепятствовали государственному перевороту в Чехословакии. Об этом сообщило Радио Прага.

До Земана российский законопроект раскритиковали в МИД Чехии и в чешском парламенте. Была еще раз подчеркнута противоправность оккупации Чехословакии 21 августа 1968 года войсками Варшавского договора и попытки оправдать оккупантов на уровне закона.

Напомним, в 2017 году президент Чехии предложил Украине самой легитимизировать российскую аннексию Крыма, а взамен получить от россиян финансовую или нефтегазовую компенсацию. В Украине сочли такое предложение циничным, а граждане Чехии писали в посольство, что не разделяют подобные взгляды своего президента.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter