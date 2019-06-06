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Нацбанк резко снизил курс доллара
После периода постепенного подорожания доллара и евро тенденция неожиданно сменилась. На 6 июня Нацбанк установил курс гривни к доллару на уровне 26,93 UAH/USD. Для сравнения еще днем ранее (5 июня) официальный курс составлял 27,21 гривни за доллар.
На наличном рынке утром 6 июня гривня немного укрепилась по отношению к доллару. Курс доллара в покупке колеблется у отметки 26.65, продают американскую валюту в среднем по 26,97 грн.
Финансовые эксперты, опрошенные «ФАКТАМИ», прогнозируют, что после существенного роста курс гривни к доллару скорректируется и установится возле отметки в 27 грн/доллар. После того, как в Брюсселе был подтвержден курс Украины на сотрудничество с МВФ, настроения инвесторов стали уже не столь пессимистичными, и это дало базу для небольшой стабилизации курса гривни.
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