Нацбанк резко снизил курс доллара

Деньги

После периода постепенного подорожания доллара и евро тенденция неожиданно сменилась. На 6 июня Нацбанк установил курс гривни к доллару на уровне 26,93 UAH/USD. Для сравнения еще днем ранее (5 июня) официальный курс составлял 27,21 гривни за доллар.

На наличном рынке утром 6 июня гривня немного укрепилась по отношению к доллару. Курс доллара в покупке колеблется у отметки 26.65, продают американскую валюту в среднем по 26,97 грн.

Финансовые эксперты, опрошенные «ФАКТАМИ», прогнозируют, что после существенного роста курс гривни к доллару скорректируется и установится возле отметки в 27 грн/доллар. После того, как в Брюсселе был подтвержден курс Украины на сотрудничество с МВФ, настроения инвесторов стали уже не столь пессимистичными, и это дало базу для небольшой стабилизации курса гривни.

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