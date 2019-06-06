- 12:26 Садальский назвал виновных в отравлении Алибасова
- 12:15 Рада приняла важный закон об иностранцах, воевавших за Украину в АТО
- 12:11 Луценко назвал статью УК для тех, кто хочет снять экономическую блокаду с Донбасса
- 12:07 Убийство ребенка в Переяславе: экс-начальник областной полиции теперь будет руководить в зоне ООС
- 12:02 Если водитель часто попадает в ДТП, то наказывать будут инструктора, который его обучал
- 12:00 Исчез на территории колледжа: под Киевом студент пропал при странных обстоятельствах
- 11:59 Самые модные тренды лета 2019: назад в 1980-е, вездесущие бантики и огромные аксессуары
- 11:53 Умер знаменитый украинский писатель
- 11:46 Решение проблемы КП "Вода Донбасса" должен инициировать Минрегионстрой, — Ольга Бабий
- 11:46 В Виннице "скорая" снесла ребенка на пешеxодном переxоде: шокирующее видео
- 11:41 Импичмент президента: Рада наконец приняла решение
- 11:41 Известного российского актера спасают в реанимации, — СМИ
В Виннице "скорая" снесла ребенка на пешеxодном переxоде: шокирующее видео
В Виннице обнародовали видео ДТП, когда «скорая помощь» сбила 14-летнюю велосипедистку. Школьница пересекала на велосипеде дорогу, а ей навстречу на скорости вылетела медицинская «Газель». Машина спешила на вызов, водитель включил проблесковые маячки и сирену. Но, как говорят очевидцы, на велосипедистке были наушники, и приближения автомобиля девушка не услышала.
ДТП случилось вечером 3 июня. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию областной детской больницы. У юной велосипедистки после ДТП диагностированы травмы головы, перелом ключицы и ушибы. Врачи говорят, что угрозы для жизни нет, но потребуется длительное лечение.
За рулем автомобиля скорой помощи находился 67-летний мужчина, житель Чечельницкого района. Если шофера «скорой» признают виновным, ему грозит три года лишения свободы и еще три года без водительских прав.
Также полиция ищет очевидцев аварии и тех, кто первым прибыл на помощь пострадавшим. Сообщить неизвестные до пор подробности ДТП можно по телефону (067) 901−73−17 или 102.
Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как правильно и безопасно ездить на велосипеде. Анализ ДТП с велосипедами подтверждает: ради собственной безопасности велосипедисты должны пересекать дорогу пешком, везя транспортное средство рядом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!