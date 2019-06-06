В Виннице "скорая" снесла ребенка на пешеxодном переxоде: шокирующее видео

Происшествия

В Виннице обнародовали видео ДТП, когда «скорая помощь» сбила 14-летнюю велосипедистку. Школьница пересекала на велосипеде дорогу, а ей навстречу на скорости вылетела медицинская «Газель». Машина спешила на вызов, водитель включил проблесковые маячки и сирену. Но, как говорят очевидцы, на велосипедистке были наушники, и приближения автомобиля девушка не услышала.

ДТП случилось вечером 3 июня. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию областной детской больницы. У юной велосипедистки после ДТП диагностированы травмы головы, перелом ключицы и ушибы. Врачи говорят, что угрозы для жизни нет, но потребуется длительное лечение.

За рулем автомобиля скорой помощи находился 67-летний мужчина, житель Чечельницкого района. Если шофера «скорой» признают виновным, ему грозит три года лишения свободы и еще три года без водительских прав.

Также полиция ищет очевидцев аварии и тех, кто первым прибыл на помощь пострадавшим. Сообщить неизвестные до пор подробности ДТП можно по телефону (067) 901−73−17 или 102.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как правильно и безопасно ездить на велосипеде. Анализ ДТП с велосипедами подтверждает: ради собственной безопасности велосипедисты должны пересекать дорогу пешком, везя транспортное средство рядом.

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